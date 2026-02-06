Sede upravljani čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack je bil zasnovan za posebej težke čistilne procese v industriji. Stroj navdušuje s svojo zelo obsežno standardno opremo, vključno z veliko baterijo 630 Ah, zmogljivim polnilnikom, velikodušnimi 260-litrskimi rezervoarji, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistemom ročnega izpiranja rezervoarja, sistemom za doziranje čistilnega sredstva, ki varčuje z viri, delujočo lučjo in integriranimi stranskimi krtačami. Zahvaljujoč optimizirani, integrirani funkciji pometanja, na novo razvita glava z valjčno krtačo R 120 prihrani časovno intenzivno ročno predhodno pometanje, hkrati pa zmanjša tveganje zamašitve sesalnih trakov. Sesalna letev je bila prav tako razvita in optimizirana glede na pretok zraka in odlično deluje z dvema neobrabljivima Ec turbinama, kar zagotavlja izjemne rezultate sesanja. Delovna širina stroja je 120 cm, doseže pa hitrost vožnje do 10 km/h kar omogoča visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času. Senzor kota krmiljenja omogoča maksimalno varnost v ovinkih z zaviranjem, da upočasni stroj, če je hitrost previsoka. Poleg tega se količina razpršene vode samodejno optimizira med vožnjo v ovinkih.