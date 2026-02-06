Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Odlični rezultati sesanja, hitrost vožnje 10 km/h, zasnovan za težke industrijske čistilne procese: serijski čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pak z baterijo in standardnim zunanjim polnilnikom.
Sede upravljani čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack je bil zasnovan za posebej težke čistilne procese v industriji. Stroj navdušuje s svojo zelo obsežno standardno opremo, vključno z veliko baterijo 630 Ah, zmogljivim polnilnikom, velikodušnimi 260-litrskimi rezervoarji, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistemom ročnega izpiranja rezervoarja, sistemom za doziranje čistilnega sredstva, ki varčuje z viri, delujočo lučjo in integriranimi stranskimi krtačami. Zahvaljujoč optimizirani, integrirani funkciji pometanja, na novo razvita glava z valjčno krtačo R 120 prihrani časovno intenzivno ročno predhodno pometanje, hkrati pa zmanjša tveganje zamašitve sesalnih trakov. Sesalna letev je bila prav tako razvita in optimizirana glede na pretok zraka in odlično deluje z dvema neobrabljivima Ec turbinama, kar zagotavlja izjemne rezultate sesanja. Delovna širina stroja je 120 cm, doseže pa hitrost vožnje do 10 km/h kar omogoča visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času. Senzor kota krmiljenja omogoča maksimalno varnost v ovinkih z zaviranjem, da upočasni stroj, če je hitrost previsoka. Poleg tega se količina razpršene vode samodejno optimizira med vožnjo v ovinkih.
Značilnosti in prednosti
Novo razvita valjčna krtačna glavaMočno izboljša rezultate pometanja in preprečuje blokado sesalne letve. Valje je mogoče zamenjati v nekaj sekundah in brez orodja. Odlični rezultati čiščenja.
10 km/h hitrost vožnjeOmogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije. Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih. Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.
Standardno vključuje dve turbiniOdlični rezultati sesanja na vseh površinah. Ec turbine brez obrabe. Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.
Varjena industrijska sesalna letev
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.
S sistemom za dozirno enoto čistilnega sredstva "DOSE".
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (cm)
|120
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1420
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1420
|Delovna širina sesanja (cm)
|134
|Posoda sveža/umazana voda ( )
|260 / 260
|Posoda za smeti (l)
|32
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 12000
|Praktična površinska zmogljivost (m²)
|8400
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 15
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1250
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|150 / 168
|Širina obračanja hodnika (cm)
|212
|Poraba vode (l/min)
|max. 9
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|1840
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1448
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranska krtača
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Nastavljivo vodilno kolo
- Funkcija pometanja
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- standardne dnevne luči
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije