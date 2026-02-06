Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Odlični rezultati sesanja, hitrost vožnje 10 km/h, zasnovan za težke industrijske čistilne procese: serijski čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pak z baterijo in standardnim zunanjim polnilnikom.

Sede upravljani čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack je bil zasnovan za posebej težke čistilne procese v industriji. Stroj navdušuje s svojo zelo obsežno standardno opremo, vključno z veliko baterijo 630 Ah, zmogljivim polnilnikom, velikodušnimi 260-litrskimi rezervoarji, funkcijo samodejnega polnjenja, ki prihrani čas, sistemom ročnega izpiranja rezervoarja, sistemom za doziranje čistilnega sredstva, ki varčuje z viri, delujočo lučjo in integriranimi stranskimi krtačami. Zahvaljujoč optimizirani, integrirani funkciji pometanja, na novo razvita glava z valjčno krtačo R 120 prihrani časovno intenzivno ročno predhodno pometanje, hkrati pa zmanjša tveganje zamašitve sesalnih trakov. Sesalna letev je bila prav tako razvita in optimizirana glede na pretok zraka in odlično deluje z dvema neobrabljivima Ec turbinama, kar zagotavlja izjemne rezultate sesanja. Delovna širina stroja je 120 cm, doseže pa hitrost vožnje do 10 km/h kar omogoča visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času. Senzor kota krmiljenja omogoča maksimalno varnost v ovinkih z zaviranjem, da upočasni stroj, če je hitrost previsoka. Poleg tega se količina razpršene vode samodejno optimizira med vožnjo v ovinkih.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: Novo razvita valjčna krtačna glava
Novo razvita valjčna krtačna glava
Močno izboljša rezultate pometanja in preprečuje blokado sesalne letve. Valje je mogoče zamenjati v nekaj sekundah in brez orodja. Odlični rezultati čiščenja.
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: 10 km/h hitrost vožnje
10 km/h hitrost vožnje
Omogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije. Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih. Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: Standardno vključuje dve turbini
Standardno vključuje dve turbini
Odlični rezultati sesanja na vseh površinah. Ec turbine brez obrabe. Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.
Varjena industrijska sesalna letev
  • S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
  • Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
  • Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.
S sistemom za dozirno enoto čistilnega sredstva "DOSE".
  • Prihrani pri čistilnem sredstvu.
  • Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
  • Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Inovativen KIK sistem
  • Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
  • Manjši stroški storitve servisa.
  • Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Velik barvni zaslon
  • Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
  • Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
  • Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
  • Znižuje porabo električne energije.
  • 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
  • Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (cm) 120
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1420
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1420
Delovna širina sesanja (cm) 134
Posoda sveža/umazana voda ( ) 260 / 260
Posoda za smeti (l) 32
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 12000
Praktična površinska zmogljivost (m²) 8400
Tip baterij minimalno vzdrževanje
Baterija (V/Ah) 36 / 630
Čas trajanja baterije (h) max. 5
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 12
Hitrost vožnje (km/h) max. 10
Sposobnost premagovanja naklona (%) max. 15
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1250
Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²) 150 / 168
Širina obračanja hodnika (cm) 212
Poraba vode (l/min) max. 9
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Dovoljena skupna teža (Kg) 1840
Teža brez dodatkov (Kg) 1448
Mere (D × Š × V) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 2 Kos(i)
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni nastavek, upognjen
  • Stranska krtača
  • dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

  • Auto Fill
  • Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Kositer
  • Zaustavitvena zavora
  • Integriran stroj za pometanje
  • Nastavljivo vodilno kolo
  • Funkcija pometanja
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • standardne dnevne luči
  • Vrsta sesalnega traku: Linatex®
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
  • Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
  • Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
  • zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
  • električno in mehansko stikalo s plavačem
  • Izbirno stikalo Easy Operation
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Video posnetki

Področja uporabe
  • Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije
Dodatna oprema
Čistilna sredstva