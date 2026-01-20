Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic
Za čiščenje površin do 2000 m2 na uro: baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem in z okroglo krtačo. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.
zjemno preprosto upravljanje s posebnimi barvno označenimi upravljalnimi elementi je ena od izjemnih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem. Njegova kompaktna in vitka zasnova olajša upravljanje in transport ter zagotavlja visoko stopnjo okretnosti in agilnosti. Tako je naprava iz 70-litrskega razreda prava alternativa za stroje s stoječim upravljanjem. Celoten koncept dopolnjujejo porabne podrobnosti, kot je Home-Base, ki je opremljen s kljukami za obešanje ročne čistilne opreme, ali nosilec za vrečko za smeti (opcijsko) ter krpa za predčiščenje. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Enostavno upravljanjeZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Tehnika okroglih krtačRobustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Kompakten in tanek dizajnŠe posebno okretna naprava. Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti. Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
- Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
- Preprečuje zamašitev sesalnega kanala.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|70 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|2805
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2000
|Baterija (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|13 / 20
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1650
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Nazivna vhodna moč (W)
|1400
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|345
|Teža brez dodatkov (Kg)
|112
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki