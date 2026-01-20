Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic

Za čiščenje površin do 2000 m2 na uro: baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem in z okroglo krtačo. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.

zjemno preprosto upravljanje s posebnimi barvno označenimi upravljalnimi elementi je ena od izjemnih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem. Njegova kompaktna in vitka zasnova olajša upravljanje in transport ter zagotavlja visoko stopnjo okretnosti in agilnosti. Tako je naprava iz 70-litrskega razreda prava alternativa za stroje s stoječim upravljanjem. Celoten koncept dopolnjujejo porabne podrobnosti, kot je Home-Base, ki je opremljen s kljukami za obešanje ročne čistilne opreme, ali nosilec za vrečko za smeti (opcijsko) ter krpa za predčiščenje. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic: Enostavno upravljanje
Enostavno upravljanje
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic: Tehnika okroglih krtač
Tehnika okroglih krtač
Robustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic: Kompakten in tanek dizajn
Kompakten in tanek dizajn
Še posebno okretna naprava. Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti. Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
  • Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
  • Preprečuje zamašitev sesalnega kanala.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 850
Posoda sveža/umazana voda (l) 70 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 2805
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2000
Baterija (V) 24
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 13 / 20
Širina obračanja hodnika (mm) 1650
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Nazivna vhodna moč (W) 1400
Dovoljena skupna teža (Kg) 345
Teža brez dodatkov (Kg) 112
Mere (D × Š × V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
