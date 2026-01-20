zjemno preprosto upravljanje s posebnimi barvno označenimi upravljalnimi elementi je ena od izjemnih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem. Njegova kompaktna in vitka zasnova olajša upravljanje in transport ter zagotavlja visoko stopnjo okretnosti in agilnosti. Tako je naprava iz 70-litrskega razreda prava alternativa za stroje s stoječim upravljanjem. Celoten koncept dopolnjujejo porabne podrobnosti, kot je Home-Base, ki je opremljen s kljukami za obešanje ročne čistilne opreme, ali nosilec za vrečko za smeti (opcijsko) ter krpa za predčiščenje. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.