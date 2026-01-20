Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
Čistilno-sesalni stroj z okroglo krtačoBD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem. Okreten in enostaven za uporabo. Vključene so baterije in ustrezen polnilnik.
Zahvaljujoč tanki in kompaktni obliki je naš baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem in tehnologijo okroglih krtač izjemno enostaven za manevriranje in prevoz - tudi v dvigalih. Cenovno ugoden model vstopnega razreda, ki ga poganjajo močne baterije 105 Ah, je alternativa za vse stroje s stoječim upravljanjem (baterije in ustrezen polnilnik so priloženi). Preprosto upravljanje z barvno kodiranimi upravljalnimi elementi je tako prepričljivo kot številne druge uporabne in pametne podrobnosti kot na primer Home-Base, ki je lahko opremljen s kljukami za obešanje ročnih pripomočkov za čiščenje. Poleg tega sta opcijsko na voljo tudi nosilec za vrečo za smeti in krpa za predčiščenje.
Značilnosti in prednosti
Enostavno upravljanjeZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Tehnika okroglih krtačRobustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Kompakten in tanek dizajnŠe posebno okretna naprava. Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti. Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
- Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
- Pomaga pri preprečevanju zamašitve sesalnega kanala.
Litij-ionske baterije na voljo opcijsko
- Prihranek časa: popolnoma napolnjene v 2 urah, odvisno od polnilnika. Možno tudi vmesno polnjenje.
- Veliko daljša življenjska doba v primerjavi z svinčevimi ali gelnimi baterijami.
- Namesto 80 odstotkov pri običajnih baterijah je na voljo polna kapaciteta baterije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|70 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|2805
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2000
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|13 / 20
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1650
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Nazivna vhodna moč (W)
|1400
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|345
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
- Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.