Zahvaljujoč tanki in kompaktni obliki je naš baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem in tehnologijo okroglih krtač izjemno enostaven za manevriranje in prevoz - tudi v dvigalih. Cenovno ugoden model vstopnega razreda, ki ga poganjajo močne baterije 105 Ah, je alternativa za vse stroje s stoječim upravljanjem (baterije in ustrezen polnilnik so priloženi). Preprosto upravljanje z barvno kodiranimi upravljalnimi elementi je tako prepričljivo kot številne druge uporabne in pametne podrobnosti kot na primer Home-Base, ki je lahko opremljen s kljukami za obešanje ročnih pripomočkov za čiščenje. Poleg tega sta opcijsko na voljo tudi nosilec za vrečo za smeti in krpa za predčiščenje.