Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

Čistilno-sesalni stroj z okroglo krtačoBD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem. Okreten in enostaven za uporabo. Vključene so baterije in ustrezen polnilnik.

Zahvaljujoč tanki in kompaktni obliki je naš baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem in tehnologijo okroglih krtač izjemno enostaven za manevriranje in prevoz - tudi v dvigalih. Cenovno ugoden model vstopnega razreda, ki ga poganjajo močne baterije 105 Ah, je alternativa za vse stroje s stoječim upravljanjem (baterije in ustrezen polnilnik so priloženi). Preprosto upravljanje z barvno kodiranimi upravljalnimi elementi je tako prepričljivo kot številne druge uporabne in pametne podrobnosti kot na primer Home-Base, ki je lahko opremljen s kljukami za obešanje ročnih pripomočkov za čiščenje. Poleg tega sta opcijsko na voljo tudi nosilec za vrečo za smeti in krpa za predčiščenje.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Enostavno upravljanje
Enostavno upravljanje
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Tehnika okroglih krtač
Tehnika okroglih krtač
Robustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Kompakten in tanek dizajn
Kompakten in tanek dizajn
Še posebno okretna naprava. Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti. Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
  • Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
  • Pomaga pri preprečevanju zamašitve sesalnega kanala.
Litij-ionske baterije na voljo opcijsko
  • Prihranek časa: popolnoma napolnjene v 2 urah, odvisno od polnilnika. Možno tudi vmesno polnjenje.
  • Veliko daljša življenjska doba v primerjavi z svinčevimi ali gelnimi baterijami.
  • Namesto 80 odstotkov pri običajnih baterijah je na voljo polna kapaciteta baterije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 900
Posoda sveža/umazana voda (l) 70 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 2805
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2000
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 13 / 20
Širina obračanja hodnika (mm) 1650
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Nazivna vhodna moč (W) 1400
Dovoljena skupna teža (Kg) 345
Teža brez dodatkov (Kg) 100
Mere (D × Š × V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
Video posnetki

Področja uporabe
  • Popolno za uporabo v supermarketih, nakupovalnih središčih ali bolnišnicah
  • Primeren tudi za čiščenje proizvodnih površin in skladišč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva