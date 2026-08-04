BD 50/70 R Classic Bp je kompakten baterijski čistilno-sesalni stroj, ki navduši z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, dobro učinkovitostjo čiščenja, številnimi uporabnimi podrobnostmi ter zelo enostavnim rokovanjem. Zahvaljujoč svoji kompaktni zasnovi je resna alternativa pohodnemu stroju, ne da bi se uporabnik odrekel udobju. Barvno kodirani delovni elementi zagotavljajo posebej preprosto upravljanje, zmogljiva, dolgotrajna litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja. Standardna podlaga Home Base, ki je lahko opremljena s kavlji za prenašanje čistilnih pripomočkov, kot tudi dodatna oprema, kot je držalo za koš ali krpa za predhodno pometanje, zaokrožujejo preprost, a učinkovit koncept klasičnega stroja.