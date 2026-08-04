Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

Baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic odlikuje privlačna cena, 70-litrski rezervoar, disk krtačna glava in dolgotrajna litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah.

BD 50/70 R Classic Bp je kompakten baterijski čistilno-sesalni stroj, ki navduši z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, dobro učinkovitostjo čiščenja, številnimi uporabnimi podrobnostmi ter zelo enostavnim rokovanjem. Zahvaljujoč svoji kompaktni zasnovi je resna alternativa pohodnemu stroju, ne da bi se uporabnik odrekel udobju. Barvno kodirani delovni elementi zagotavljajo posebej preprosto upravljanje, zmogljiva, dolgotrajna litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja. Standardna podlaga Home Base, ki je lahko opremljena s kavlji za prenašanje čistilnih pripomočkov, kot tudi dodatna oprema, kot je držalo za koš ali krpa za predhodno pometanje, zaokrožujejo preprost, a učinkovit koncept klasičnega stroja.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Enostavno upravljanje
Enostavno upravljanje
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Dolgotrajna litij-ionska baterija
Dolgotrajna litij-ionska baterija
Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju. Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li: Tehnika okroglih krtač
Tehnika okroglih krtač
Robustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Kompakten in tanek dizajn
  • Še posebno okretna naprava.
  • Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti.
  • Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
  • Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
  • Pomaga pri preprečevanju zamašitve sesalnega kanala.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 850
Posoda sveža/umazana voda (l) 70 / 75
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 2805
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2000
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 90
Čas trajanja baterije (h) max. 2
Čas polnjenja baterije (h) 8
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 13 / 20
Širina obračanja hodnika (mm) 1650
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Nazivna vhodna moč (W) 1400
Dovoljena skupna teža (Kg) 345
Teža brez dodatkov (Kg) 112
Mere (D × Š × V) (mm) 1310 x 590 x 1060

Obseg dobave

  • Baterija
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Samodejna prekinitev dovoda vode
  • Magnetni ventil
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li

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