Čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
Baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic odlikuje privlačna cena, 70-litrski rezervoar, disk krtačna glava in dolgotrajna litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah.
BD 50/70 R Classic Bp je kompakten baterijski čistilno-sesalni stroj, ki navduši z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, dobro učinkovitostjo čiščenja, številnimi uporabnimi podrobnostmi ter zelo enostavnim rokovanjem. Zahvaljujoč svoji kompaktni zasnovi je resna alternativa pohodnemu stroju, ne da bi se uporabnik odrekel udobju. Barvno kodirani delovni elementi zagotavljajo posebej preprosto upravljanje, zmogljiva, dolgotrajna litij-ionska baterija s kapaciteto 80 Ah z možnostjo hitrega in vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja. Standardna podlaga Home Base, ki je lahko opremljena s kavlji za prenašanje čistilnih pripomočkov, kot tudi dodatna oprema, kot je držalo za koš ali krpa za predhodno pometanje, zaokrožujejo preprost, a učinkovit koncept klasičnega stroja.
Značilnosti in prednosti
Enostavno upravljanjeZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Dolgotrajna litij-ionska baterijaDolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju. Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo.
Tehnika okroglih krtačRobustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo. Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina. Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).
Kompakten in tanek dizajn
- Še posebno okretna naprava.
- Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti.
- Enostavno prenašanje.
Dodatna oprema (na izbiro): krpa (mop) za predčiščenje
- Posesa suho umazanijo in tako izboljša postopek čiščenja.
- Pomaga pri preprečevanju zamašitve sesalnega kanala.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|850
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|70 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|2805
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2000
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 90
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Čas polnjenja baterije (h)
|8
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|13 / 20
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1650
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Nazivna vhodna moč (W)
|1400
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|345
|Teža brez dodatkov (Kg)
|112
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Obseg dobave
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
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