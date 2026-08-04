Črpalka za odpadno vodo WWP 45
Črpalka za umazano vodo WWP 45, ki jo poganja močan bencinski motor, prepriča z urno zmogljivostjo izčrpavanja vode do 45 m³ na lokacijah, kjer ni na voljo zunanje oskrbe z električno energijo.
Značilno področje uporabe naše visokomobilne črpalke za umazano vodo WWP 45 z robustnim jeklenim okvirjem za najzahtevnejše naloge so poplavljene kleti ali gradbene jame. Črpalka s svojim zmogljivim bencinskim motorjem deluje popolnoma neodvisno od zunanjega vira električne energije in lahko izčrpa do 45 m³ vode na uro (750 litrov na minuto). Brez težav odstrani tudi zelo grobe delce premera največ 30 milimetrov. Črpalko je po potrebi mogoče uporabiti tudi za druge naloge, npr. za oskrbo z vodo v kmetijstvu.
Značilnosti in prednosti
Razvita za zahtevno uporaboRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Brez težav črpa tudi grobe delce do premera 30 milimetrov.
Veliko močiZ eno polnitvijo rezervoarja za gorivo lahko brez prekinitev izčrpa do 100 m³ vode. Za hitro izčrpavanje zelo velikih količin vode (750 l/min oz. 45 m³/h).
Široka uporabnostHitro polnjenje prikolic HD/HDS in vsebnikov IBC. Možnost uporabe za izčrpavanje gradbenih jam, podzemnih garaž in podvozov.
Enostavnost uporabe
- Močni bencinski motorji EU-STAGE-V z ročnim zagonom na poteg in ročnim čokom.
- Visoka mobilnost in preprost transport zahvaljujoč kompaktnim izmeram in majhni teži.
- Vse komponente, ki so pomembne za servisiranje, so dobro dostopne.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (m³/h)
|<= 45
|Maks. Sesalna (m)
|max. 7
|Vodja dostave (m)
|max. 25
|Velikost delcev max. (mm)
|max. 30
|Vrsta pogona
|Bencin
|Delovna prostornina (cm³)
|196
|Moč motorja (Kw/hp)
|5,1 / 6,9
|Prostornina posode (l)
|3,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|35,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|40,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|629 x 425 x 445
Obseg dobave
- Ročna dušilka
- Merilna palica za olje
- Cedilo
- Objemka za cev: 3 Kos(i)
- Spojka za cev: 2 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Izčrpavanje velikih količin vode v gradbeništvu, na primer iz poplavljenih gradbenih jam
- Izčrpavanje velikih količin vode v komunalni dejavnosti, na primer iz poplavljenih kleti
- Prečrpavanje velikih količin vode v kmetijstvu, na primer za oskrbo z vodo
- Tudi za hitro polnjenje rezervoarjev za vodo, na primer na prikolicah HD
Dodatna oprema
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