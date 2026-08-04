Značilno področje uporabe naše visokomobilne črpalke za umazano vodo WWP 45 z robustnim jeklenim okvirjem za najzahtevnejše naloge so poplavljene kleti ali gradbene jame. Črpalka s svojim zmogljivim bencinskim motorjem deluje popolnoma neodvisno od zunanjega vira električne energije in lahko izčrpa do 45 m³ vode na uro (750 litrov na minuto). Brez težav odstrani tudi zelo grobe delce premera največ 30 milimetrov. Črpalko je po potrebi mogoče uporabiti tudi za druge naloge, npr. za oskrbo z vodo v kmetijstvu.