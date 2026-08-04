Sesalnik za gladke površine WVP 10 Adv
Naš baterijski mokri sesalnik WVP 10 vedno dobro leži v roki – bodisi, da delate vertikalno, horizontalno ali nad glavo. Idealen za vse gladke površine, kot so okna ali ploščice.
Ni pomembno ali uporabljate naš ročni mokri sesalnik WVP 10 kot sesalnik za čiščenje oken, ploščic, ogledal, vitrin, polic ali katerih koli drugih gladkih površin. Pomembno je, da v vsakem položaju, če je potrebno celo nad glavo, dosežete popolne rezultate čiščenja. To, med ostalim, zagotavlja hitro rotirajoči motor, ki ima znatno večji učinek sesanja, kot je običajno pri navadnih hišnih sesalniki. Poleg tega, ta baterijska, lahka in robustna naprava osvaja s premišljenimi detalji, kot npr. rezervoarjem za umazano vodo volumna 200 ml, ki se enostavno in hitro prazni in se po potrebi lahko enostavno opere v pomivalnem stroju. Ali tudi z držalom razmaka z manualnim nameščanjem za popolne rezultate, tudi na robovih. WVP 10 se izporoča z baterijo (trajanje 30 min), sredstvi za čiščenje, polnilcem, plastenko z razpršilcem in krpo iz mikrovlaken. Verzija WVP 10 Adv ima dodatno drugo bateriju, kot tudi hitri polnilec namesto enostavnejše izvedbe in tako omogoča skoraj neprekinjeno delo s površinskim sesalnikom WVP 10 Adv.
Značilnosti in prednosti
Lahek, ergonomičen in univerzalno uporabenPrimeren za vse vrste gladkih površin, bodisi horizontalno, vertikalno ali celo nad glavo. Udobna uporaba in enostavno rokovanje. Varna in prijetna uporaba zaradi gumijaste obloge na ročaju.
Baterijo je mogoče odstraniti in zamenjatiDopušča eksterno polnjenje baterije in neprekinjeno delo v kombinaciji z drugo baterijo. Stanje napolnjenosti se prikazuje preko 3 svetlečih diod nad stikalom za vklop/izklop.
Udobno čiščenje robovRezultati čiščenja brez sledi vse do robov zahvaljujoč ročno namestljivem ohranjevalcu razmaka.
Velik volumen rezervoarja za umazano vodo
- Zmanjšuje prekinitve dela vsled pogostega praznjenja in tako povečuje produktivnost.
- Boljši izkoristek razpoložljivega delovnega časa.
Verzija WVP 10 Adv s hitrim polnilcem
- Hitri polnilec in druga baterija omogočajo skoraj neprekinjeno delo.
Verzija WVP 10 Adv z dodatno ozko sesalno šobo
- Posebno za male površine ki niso dostopne s standardno šobo.
Močna litij-ionska baterija
- Dopušča približno 30 minut neprekinjenega dela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina sesalne šobe (mm)
|280
|Delovna širina ozke sesalne šobe (mm)
|170
|Kapaciteta posode za umazano vodo (ml)
|200
|Čas polnjenja baterije (min)
|50
|Čas delovanja baterije (min)
|35
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|3,7
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,97
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,328
|Teža vključno z baterijo (Kg)
|0,95
|Mere (D × Š × V) (mm)
|280 x 130 x 335
Obseg dobave
- Koncentrat za čiščenje površin CA 30 R (1× 500 ml)
- Razpršilna steklenička (500 ml)
- Krpa za brisanje iz mikrovlaken: 1 x
- Prevleka za brisanje iz mikrovlaken, outdoor: 1 x
- Baterija
- V kompletu je zamenljiva baterija
- Hitra polnilna postaja
- Strgalo za umazanijo
Oprema
- Širina sesalne šobe: 280 mm, 170 mm
Video posnetki
Področja uporabe
- Gradbeništvo
- Trgovine
- Pisarniške stavbe
- Hotelski in gostinski sektor
- Restavracije in catering
- Zdravstvo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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