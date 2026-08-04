Ni pomembno ali uporabljate naš ročni mokri sesalnik WVP 10 kot sesalnik za čiščenje oken, ploščic, ogledal, vitrin, polic ali katerih koli drugih gladkih površin. Pomembno je, da v vsakem položaju, če je potrebno celo nad glavo, dosežete popolne rezultate čiščenja. To, med ostalim, zagotavlja hitro rotirajoči motor, ki ima znatno večji učinek sesanja, kot je običajno pri navadnih hišnih sesalniki. Poleg tega, ta baterijska, lahka in robustna naprava osvaja s premišljenimi detalji, kot npr. rezervoarjem za umazano vodo volumna 200 ml, ki se enostavno in hitro prazni in se po potrebi lahko enostavno opere v pomivalnem stroju. Ali tudi z držalom razmaka z manualnim nameščanjem za popolne rezultate, tudi na robovih. WVP 10 se izporoča z baterijo (trajanje 30 min), sredstvi za čiščenje, polnilcem, plastenko z razpršilcem in krpo iz mikrovlaken. Verzija WVP 10 Adv ima dodatno drugo bateriju, kot tudi hitri polnilec namesto enostavnejše izvedbe in tako omogoča skoraj neprekinjeno delo s površinskim sesalnikom WVP 10 Adv.