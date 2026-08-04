Puhalnik listja LB 930/36 Bp
Naš akumulatorski puhalnik listja LB 930/36 Bp je namenjen za hitro, temeljito in predvsem tiho odstranjevanje listja in druge nesnage. Deluje povsem brez emisij.
Močan, gospodaren in okolju prijazen: Naš akumulatorski puhalnik listja LB 930/36 Bp je vsestransko prepričljiv. V zelo kratkem času odstrani listje, ostanke smeti in drugo umazanijo – med drugim tudi na težko dostopnih mestih. Zaradi tihega delovanja se lahko brez težav uporablja tudi v območjih z omejitvami hrupa – na primer v stanovanjskih soseskah, v bližini šol, bolnišnic – ali celo ponoči. Povrhu vsega ne oddaja škodljivih snovi ali drugih snovi, ki bi lahko škodovale podnebju. Delo z njim je zelo udobno, prepriča pa tudi z zelo nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški.
Značilnosti in prednosti
Kovinsko strgaloOdstranjuje lepljive ostanke in nesnago. Varuje konec cevi pred poškodbami.
Šoba za veliko hitrostDelovanje zračnega curka je koncentrirano na manjšem območju. Suvereno opravi tudi z vlažnim listjem in nesnago.
Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev in gumb TurboOptimirano prilagajanje hitrosti pihanja in po potrebi povečanje moči. Najboljši nadzor pri odstranjevanju trdovratnega listja in umazanije.
Udoben ramenski pas
- Omogoča udobno držo za neutrujajoče delo.
- Uravnotežena konstrukcija.
Do 50 % tišja v primerjavi z bencinskimi napravami
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in ponoči.
- Manjša obremenitev ljudi in okolja.
Brezkrtačni motor
- Minimalen obseg vzdrževanja in dolga življenjska doba.
- Omejeno segrevanje in visoka učinkovitost.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
- Izboljša produktivnost in varnost pri delu.
Ne prihaja do onesnaževanja niti do CO2 emisij
- Varuje okolje in uporabnikovo zdravje.
Občutno nižje vibracije v primerjavi z bencinskimi napravami
- Dolgotrajno delo, ki ni utrujajoče.
- Ohranitev uporabnikovega zdravja.
Do 90 odstotkov nižji stroški obratovanja in vzdrževanja v primerjavi s stroji z bencinskim motorjem
- Gospodarnost, saj odpadejo obratovalni stroški, kot je strošek bencina.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Pretok (m³/h)
|930
|Delovna hitrost (m/s)
|max. 60
|Moč izpihovanja (N)
|14
|Napetost (V)
|36
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|916 x 177 x 325
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Standardna šoba s kovinskim strgalom
- Šoba za veliko hitrost
- Ramenski pas
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje manjših do srednjih površin in odstranjevanje lažjih odpadkov
- Za odstranjevanje umazanije na težko dostopnih predelih
- Za odstranjevanje listja, odrezanega rastlinja, umazanije in odpadkov
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in tudi ponoči
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