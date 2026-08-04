Močan, gospodaren in okolju prijazen: Naš akumulatorski puhalnik listja LB 930/36 Bp je vsestransko prepričljiv. V zelo kratkem času odstrani listje, ostanke smeti in drugo umazanijo – med drugim tudi na težko dostopnih mestih. Zaradi tihega delovanja se lahko brez težav uporablja tudi v območjih z omejitvami hrupa – na primer v stanovanjskih soseskah, v bližini šol, bolnišnic – ali celo ponoči. Povrhu vsega ne oddaja škodljivih snovi ali drugih snovi, ki bi lahko škodovale podnebju. Delo z njim je zelo udobno, prepriča pa tudi z zelo nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški.