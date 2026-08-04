Naš baterijski oprtni puhalnik listja LBB 1060/36 Bp je obenem najzmogljivejši in najtišji izdelek v svojem razredu. Udobno in ergonomsko nošenje na hrbtu. Zaradi vzmetno vpetega puhala deluje skorajda brez vibracij, zato omogoča tudi dolgotrajnejše in neutrudljivo delo. Zaradi velike hitrosti in pretoka zraka je ta močna naprava primerna predvsem za hitro čiščenje velikih površin – brez težav se lahko uporablja tudi v območjih z omejitvami hrupa kot so stanovanjske soseske ali v bližini šol, bolnišnic in podobnih ustanov.