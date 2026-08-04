Puhalnik listja LBB 1060/36 Bp
Naš baterijski oprtni puhalnik listja LBB 1060/36 Bp lahko udobno prenašate na hrbtu praktično brez vibracij za neutrudljivo delo. Močan in tih, idealen za velike površine.
Naš baterijski oprtni puhalnik listja LBB 1060/36 Bp je obenem najzmogljivejši in najtišji izdelek v svojem razredu. Udobno in ergonomsko nošenje na hrbtu. Zaradi vzmetno vpetega puhala deluje skorajda brez vibracij, zato omogoča tudi dolgotrajnejše in neutrudljivo delo. Zaradi velike hitrosti in pretoka zraka je ta močna naprava primerna predvsem za hitro čiščenje velikih površin – brez težav se lahko uporablja tudi v območjih z omejitvami hrupa kot so stanovanjske soseske ali v bližini šol, bolnišnic in podobnih ustanov.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev in gumb TurboOptimirano prilagajanje hitrosti pihanja in po potrebi povečanje moči. Najboljši nadzor pri odstranjevanju trdovratnega listja in umazanije.
Dolg čas delovanjaLežišči za dve bateriji omogočata zelo dolgo uporabo. Idealno za profesionalno uporabo.
Udoben nosilni sistemOblazinjena ramenska pasova za udobno delo. Premišljena ergonomska zasnova za dolgotrajno delo.
Vzmetno vpeto puhalo
- Zmanjšuje vibracije in omogoča neutrujajoče delo.
- Ohranitev uporabnikovega zdravja.
Izjemno visoka zmogljivost
- Najzmogljivejši baterijski oprtni puhalnik listja v svojem razredu.
- Velika hitrost in pretok zraka za najboljše rezultate čiščenja.
Brezkrtačni motor
- Minimalen obseg vzdrževanja in dolga življenjska doba.
- Omejeno segrevanje in visoka učinkovitost.
Izjemno nizka raven hrupa
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in ponoči.
- Manjša obremenitev ljudi in okolja.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Hitro prestavljanje akumulatorskih baterij med napravami, ko je to potrebno.
- Izboljša produktivnost in varnost pri delu.
Ne prihaja do onesnaževanja niti do CO2 emisij
- Varuje okolje in uporabnikovo zdravje.
Do 90 odstotkov nižji stroški obratovanja in vzdrževanja v primerjavi s stroji z bencinskim motorjem
- Gospodarnost, saj odpadejo obratovalni stroški, kot je strošek bencina.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Pretok (m³/h)
|1060
|Delovna hitrost (m/s)
|max. 65
|Moč izpihovanja (N)
|19
|Nastavitev vrtljajev
|variabilno
|Napetost (V)
|36
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1597 x 546 x 470
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Standardna šoba s kovinskim strgalom
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje večjih površin in odstranjevanje večjih količin lažjih odpadkov
- Za odstranjevanje listja, odrezanega rastlinja, umazanije in odpadkov
- Idealno za delo v območjih z omejitvami hrupa in tudi ponoči
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