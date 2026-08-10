Naš akumulatorski oprtni puhalnik listja LBB 1060/36 Bp Pack je obenem najzmogljivejši in najtišji izdelek v svojem razredu. Udobno in ergonomsko nošenje na hrbtu. Zaradi vzmetno vpetega puhala deluje skorajda brez vibracij, zato omogoča tudi dolgotrajnejše in neutrujajoče delo. Z veliko hitrostjo in velikim pretokom zraka je ta močna naprava primerna predvsem za hitro čiščenje velikih površin – brez težav se lahko uporablja tudi v območjih z omejitvami hrupa, kot so stanovanjske soseske ali v bližini šol, bolnišnic in podobnih ustanov.