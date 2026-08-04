SGV 8/5 izpolni vse vaše želje. Parni sesalnik z izjemno uporabniku prijaznim upravljanjem nudi praktično funkcijo kemičnega in samodejnega čiščenja in hkrati zagotavlja konstantno higienično čistočo. Poleg tega vas bo prepričal z izjemno enostavnim in udobnim konceptom upravljanja. Easy Operation izbirno stikalo in ergonomičen ročni upravljalnik za upravljanje funkcij pare/sesanja skrajšujeta čas priprave na delo. Med samim delovanjem lahko vse funkcije upravljate hitro, fleksibilno in neposredno. Sodoben način delovanja eco!efficiency ne privarčuje le denar. Z njim je brez težav možno tudi delo na območjih, kjer ne sme biti preglasno. Pribor je shranjen direktno na napravi, kjer je varen pred umazanijo. Ker je shranjen na dosegu roke, ga ne boste iskali.