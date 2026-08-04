Parni sesalnik SGV 8/5
Uporabniku prijazen SGV 8/5 je parni čistilec in mokri sesalnik v enem. S sedmimi načini delovanja, informativnim zaslonom in številnimi dodatki.
SGV 8/5 izpolni vse vaše želje. Parni sesalnik z izjemno uporabniku prijaznim upravljanjem nudi praktično funkcijo kemičnega in samodejnega čiščenja in hkrati zagotavlja konstantno higienično čistočo. Poleg tega vas bo prepričal z izjemno enostavnim in udobnim konceptom upravljanja. Easy Operation izbirno stikalo in ergonomičen ročni upravljalnik za upravljanje funkcij pare/sesanja skrajšujeta čas priprave na delo. Med samim delovanjem lahko vse funkcije upravljate hitro, fleksibilno in neposredno. Sodoben način delovanja eco!efficiency ne privarčuje le denar. Z njim je brez težav možno tudi delo na območjih, kjer ne sme biti preglasno. Pribor je shranjen direktno na napravi, kjer je varen pred umazanijo. Ker je shranjen na dosegu roke, ga ne boste iskali.
Značilnosti in prednosti
Trajnostna in izjemna učinkovitost čiščenjaPosebej visok tlak pare (8 bar), temperatura tople vode pribl. 70 °C in odlično sesalno močjo. Enostavno, hitro, učinkovito in brez uporabe kemikalij odstrani najtrdovratnejšo umazanijo. Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
EASY Upravljanje vrtljivega stikala s sedmimi načini delovanjaUporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa. Uporaba pare/sesa z/brez načina eco!efficiency in samočistilnega stroja. Stikalo za vklop/izklop, hladna voda, uporaba z detergentom, izpiranje.
Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištoloIzjemno uporabniku prijazno vrtljivo in tlačno stikalo za upravljanje različnih funkcij. Ponuja tristopenjsko regulacijo pretoka pare, delovanje s hladno in toplo vodo ter hkratno sesanje. Prihranek časa: način je mogoče prilagoditi med delovanjem. Postopek čiščenja ni treba prekiniti.
Priročen zaslon
- Stanje delovanja je prikazano na zaslonu v obliki besedila ali paličnega grafa.
- Servisne informacije o prikazanih intervalih vzdrževanja, kot je "Odstranjevanje vodnega kamna".
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
eco!efficiency način
- Visoka učinkovitost čiščenja z zmanjšano sesalno močjo.
- Zaradi nizkega hrupa delovanja je primeren za uporabo v območjih, občutljivih na hrup.
- To pomeni, da tudi nočno čiščenje ni problem.
Tristopenjski nadzor pretoka pare
- Lahka para (stopnja I) za manjšo umazanost.
- Srednja para (stopnja II) za povprečno umazanost.
- Močna para (stopnja III) za trdovratno umazanijo.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Dodatki kot so šobe ali okrogle krtače, so vedno pri roki.
- Vsi dodatki so med transportom čisti in varni.
- Napajalni kabel je varno shranjen na zadnji strani enote za transport.
Obsežen obseg dodatne opreme je vključen v obseg dobave
- 300 mm šoba za tla s krtačnimi trakovi in vstavkom za strgalo.
- 150 mm ročna šoba s krtačnimi trakovi in vložkom strgala.
- Šoba za reže, šoba s točkovnim curkom, trikotna šoba in tri različne okrogle krtače.
Ergonomičen in enostaven za transport
- Ko nalagate stroj, ga držite za vdolbine in potisni ročaj.
- Pri transportu na daljše razdalje povlecite stroj za seboj za potisni ročaj.
- Veliki transportni zvitki olajšajo transport tudi po stopnicah navzgor ali navzdol.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Parni tlak (bar)
|max. 8
|Izhod za ogrevanje (W)
|3000
|Čas ogrevanja (min)
|7
|Temperatura v kotlu (°C)
|max. 173
|Temperatura vroče vode (°C)
|70 - 173
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|5,6
|Rezervoar za umazano vodo (l)
|5
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 50
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|40
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|48,02
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Stikalo za vklop/izklop, način hladne vode/sesanja, način eco!efficiency, način para/vroča voda/hladna voda/sesanje, funkcija hladnega izpiranja naprave, način detergenta/sesanja, funkcija samočiščenja naprave.
Obseg dobave
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i), 505 mm
- Talna šoba: 300 mm
- Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo: 4 m
- Gumijasti trak ročne šobe: 150 mm
- Gumijasti trak za talno šobo: 300 mm
- Ročna šoba: 150 mm
- Podrobna šoba/adapter za špranjo šobo: 185 mm
- Podaljšek za točkovno šobo: 140 mm
- Trikotna šoba za ročno/talno čiščenje kotov
- Okrogla krtača, nerjaveče jeklo: 1 Kos(i)
- Okrogla krtača, medenina: 1 Kos(i)
- Mali okrogli čopič, Pekalon (črn): 1 Kos(i)
- Potisni lok
- Shranjevanje dodatne opreme (odstranljivo)
Oprema
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Ohišje: Nerjaveče jeklo
- Integrirano shranjevanje kabla
- Zaslon
- Enostavno upravljanje vrtljivega stikala: s sedmimi načini delovanja
- Nastavitev količine pare: na ročaju (tristopenjski)
- Varnostna ključavnica na parni pištoli
Video posnetki
Področja uporabe
- Trdovratna umazanija, madeži in maščoba
- Stenske ploščice, keramične talne obloge in druge trde površine
- Okovje, delovne površine in površine iz nerjavečega jekla
- Okenska stekla, steklena vrata, steklene površine in ogledala
- Tkanine in oblazinjeno pohištvo
- Čiščenje notranjosti vozila
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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