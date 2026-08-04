Ročno držalo krpe z ježkom, 30 cm
Držalo za čistilne krpe iz mikrovlaken z ježkom in dolžino 30 cm proizvajalca Kärcher razvito za učinkovito čiščenje navpičnih in vodoravnih površin.
Z ergonomskim ročajem za neutrudljivo čiščenje in kot nalašč za učinkovito čiščenje navpičnih in vodoravnih površin: Kärcher držalo ročne blazinice za 30 cm dolge čistilne krpe iz mikrovlaken z ježkom. V primerjavi z brisačami je na voljo veliko večja stična površina z držalom in krpo, kar poveča produktivnost pri čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|ADVANCED
|Material
|PE/PA
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,164
|Mere (D × Š) (mm)
|300 x 80
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Področja uporabe
- Površine - mokro čiščenje
- Površine v kopalnici - mokro čiščenje
- Površine - čiščenje stekel
- Okna