Ročno držalo krpe z ježkom, 30 cm

Držalo za čistilne krpe iz mikrovlaken z ježkom in dolžino 30 cm proizvajalca Kärcher razvito za učinkovito čiščenje navpičnih in vodoravnih površin.

Z ergonomskim ročajem za neutrudljivo čiščenje in kot nalašč za učinkovito čiščenje navpičnih in vodoravnih površin: Kärcher držalo ročne blazinice za 30 cm dolge čistilne krpe iz mikrovlaken z ježkom. V primerjavi z brisačami je na voljo veliko večja stična površina z držalom in krpo, kar poveča produktivnost pri čiščenju.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program ADVANCED
Material PE/PA
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,164
Mere (D × Š) (mm) 300 x 80
Ročno držalo krpe z ježkom, 30 cm

Video posnetki

Področja uporabe
  • Površine - mokro čiščenje
  • Površine v kopalnici - mokro čiščenje
  • Površine - čiščenje stekel
  • Okna
Dodatna oprema