Z ergonomskim ročajem za neutrudljivo čiščenje in kot nalašč za učinkovito čiščenje navpičnih in vodoravnih površin: Kärcher držalo ročne blazinice za 30 cm dolge čistilne krpe iz mikrovlaken z ježkom. V primerjavi z brisačami je na voljo veliko večja stična površina z držalom in krpo, kar poveča produktivnost pri čiščenju.