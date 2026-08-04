Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu v notranjih in zunanjih prostorih: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp znamke Kärcher. Njegova velika posoda za odpadke in zmogljiv motor omogočata čiščenje do 3,5 ure, robustno zaščitno kovinsko ogrodje in enostavno upravljanje z ročico pa sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. S serijskimi lastnostmi, vključno z visoko učinkovitim sistemom žepnega filtra in opcijsko regulacijo hitrosti stranske krtače za učinkovito dovajanje odpadkov na valj za pometanje z minimalnim razprševanjem prahu, KM 130/300 R I Bp zagotavlja praktično brezprašno pometanje, tudi v izjemno prašnih okoljih. Uporabniku prijazna zasnova vključuje tudi udoben sedež, priročne predale za shranjevanje in LED indikatorske lučke za prikaz trenutnega stanja delovanja. Celotna gumijasta kolesa, odporna proti predrtju, LED sprednje luči in opozorilna luč zagotavljajo varnost v neposrednem delovnem okolju. Drugi razpoložljivi kompleti priključkov dodatno povečajo varnost in naredijo stroj specialista za čiščenje. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave.