Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu v notranjih in zunanjih prostorih: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack podjetja Kärcher. Litij-ionska baterija s kapaciteto 300 Ah zagotavlja dovolj energije za 3 ure različnih čistilnih opravil. Če to ni dovolj dolgo, lahko baterijo med odmorom za kosilo napolnite do 80 odstotkov. Velika posoda za odpadke in zmogljiv motor v kombinaciji z robustnim zaščitnim kovinskim okvirjem in preprostim upravljanjem z ročico sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. Visokozmogljiv sistem žepnih filtrov, ki je vključen v standardno opremo, preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem – tudi v zelo prašnih okoljih. Za dodatno udobje uporabnika ima stroj udoben sedež, praktične predale za shranjevanje in LED indikatorske lučke, ki prikazujejo stanje delovanja. Za varnost v neposrednem delovnem okolju so zasnovane odporna gumijasta kolesa, LED sprednje luči in opozorilna lučka. Drugi razpoložljivi kompleti priključkov dodatno povečajo varnost in naredijo stroj specialista za čiščenje. Litij-ionska baterija in hitri polnilnik sta vključena v obseg dobave.