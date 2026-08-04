Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack z litij-ionsko baterijo združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem tako v zaprtih prostorih kot na prostem.
Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu v notranjih in zunanjih prostorih: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack podjetja Kärcher. Litij-ionska baterija s kapaciteto 300 Ah zagotavlja dovolj energije za 3 ure različnih čistilnih opravil. Če to ni dovolj dolgo, lahko baterijo med odmorom za kosilo napolnite do 80 odstotkov. Velika posoda za odpadke in zmogljiv motor v kombinaciji z robustnim zaščitnim kovinskim okvirjem in preprostim upravljanjem z ročico sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. Visokozmogljiv sistem žepnih filtrov, ki je vključen v standardno opremo, preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem – tudi v zelo prašnih okoljih. Za dodatno udobje uporabnika ima stroj udoben sedež, praktične predale za shranjevanje in LED indikatorske lučke, ki prikazujejo stanje delovanja. Za varnost v neposrednem delovnem okolju so zasnovane odporna gumijasta kolesa, LED sprednje luči in opozorilna lučka. Drugi razpoložljivi kompleti priključkov dodatno povečajo varnost in naredijo stroj specialista za čiščenje. Litij-ionska baterija in hitri polnilnik sta vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Preprosto in robustno upravljanje z ročicoVse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami. LED indikatorske lučke za stanje delovanja. Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.
Hidravlično praznjenje na višiniEnostavno in varno praznjenje smeti brez dotika. Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.
Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijoVeliko število ciklov polnjenja omogoča daljšo življenjsko dobo baterije in njeno življenjsko dobo. Zmanjšuje stroške vzdrževanja.
Dodatna regulacija hitrosti stranske krtače
- Optimalen sistem dovajanja odpadkov, ki usmerja odpadke na valj za pometanje.
- Učinkovito zmanjša razprševanje prahu med pometanjem.
- Znatno manjši vpliv prahu na uporabnika.
Uporabniku prijazna ergonomska zasnova
- Udoben sedež je mogoče prilagoditi višini uporabnika.
- Omogoča delo brez utrujenosti, tudi po potrebi dalj časa.
- Enostaven dostop do krmilnih elementov za sproščeno delovno okolje.
Velikopovršinski žepkasti filter
- Velika površina filtra zmanjšuje količino prahu med pometanjem.
- Praktično čiščenje filtra z vibracijskim motorjem.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
- Zelo malo vzdrževanja, kar prihrani čas in denar.
- Pogon brez obrabe.
- Izjemno vzdržljiv tudi v zahtevnih delovnih okoljih.
Prijazen servis
- Lahko dostopen sistem žepnih filtrov.
- Tehnologija, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, s popolnoma hidravličnim pogonom in brez elektronike.
Hidraulični pogon zadnjih koles s polnimi gumami
- Enostavno manevriranje tudi v zaprtih prostorih.
- Pnevmatike, odporne proti predrtju, iz polne gume, zaradi česar ostri predmeti niso problem.
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/Kw)
|36 / 4
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|10400
|Delovna širina (mm)
|1000
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1300
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1550
|Kapaciteta baterije (Ah)
|300
|Napetost baterije (V)
|38,4
|Čas trajanja baterije (h)
|3
|Posoda za smeti (l)
|300
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|14
|Delovna hitrost (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|7,8
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1005
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|1005
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1005
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
Video posnetki
Področja uporabe
- Trgovine z gradbenim materialom
- Livarne
- Podjetja za predelavo kovin
- Skladišča
- Gradbišča
- Železarne in jeklarne
- Trgovine s surovinami