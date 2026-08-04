Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC

Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack z litij-ionsko baterijo združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu v notranjih in zunanjih prostorih: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack podjetja Kärcher. Litij-ionska baterija s kapaciteto 300 Ah zagotavlja dovolj energije za 3 ure različnih čistilnih opravil. Če to ni dovolj dolgo, lahko baterijo med odmorom za kosilo napolnite do 80 odstotkov. Velika posoda za odpadke in zmogljiv motor v kombinaciji z robustnim zaščitnim kovinskim okvirjem in preprostim upravljanjem z ročico sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. Visokozmogljiv sistem žepnih filtrov, ki je vključen v standardno opremo, preprečuje dvigovanje prahu med pometanjem – tudi v zelo prašnih okoljih. Za dodatno udobje uporabnika ima stroj udoben sedež, praktične predale za shranjevanje in LED indikatorske lučke, ki prikazujejo stanje delovanja. Za varnost v neposrednem delovnem okolju so zasnovane odporna gumijasta kolesa, LED sprednje luči in opozorilna lučka. Drugi razpoložljivi kompleti priključkov dodatno povečajo varnost in naredijo stroj specialista za čiščenje. Litij-ionska baterija in hitri polnilnik sta vključena v obseg dobave.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: Preprosto in robustno upravljanje z ročico
Preprosto in robustno upravljanje z ročico
Vse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami. LED indikatorske lučke za stanje delovanja. Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: Hidravlično praznjenje na višini
Hidravlično praznjenje na višini
Enostavno in varno praznjenje smeti brez dotika. Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo
Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo
Veliko število ciklov polnjenja omogoča daljšo življenjsko dobo baterije in njeno življenjsko dobo. Zmanjšuje stroške vzdrževanja.
Dodatna regulacija hitrosti stranske krtače
  • Optimalen sistem dovajanja odpadkov, ki usmerja odpadke na valj za pometanje.
  • Učinkovito zmanjša razprševanje prahu med pometanjem.
  • Znatno manjši vpliv prahu na uporabnika.
Uporabniku prijazna ergonomska zasnova
  • Udoben sedež je mogoče prilagoditi višini uporabnika.
  • Omogoča delo brez utrujenosti, tudi po potrebi dalj časa.
  • Enostaven dostop do krmilnih elementov za sproščeno delovno okolje.
Velikopovršinski žepkasti filter
  • Velika površina filtra zmanjšuje količino prahu med pometanjem.
  • Praktično čiščenje filtra z vibracijskim motorjem.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
  • Zelo malo vzdrževanja, kar prihrani čas in denar.
  • Pogon brez obrabe.
  • Izjemno vzdržljiv tudi v zahtevnih delovnih okoljih.
Prijazen servis
  • Lahko dostopen sistem žepnih filtrov.
  • Tehnologija, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, s popolnoma hidravličnim pogonom in brez elektronike.
Hidraulični pogon zadnjih koles s polnimi gumami
  • Enostavno manevriranje tudi v zaprtih prostorih.
  • Pnevmatike, odporne proti predrtju, iz polne gume, zaradi česar ostri predmeti niso problem.
Princip smetišnice
  • Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
  • Majhna razpršenost prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V/Kw) 36 / 4
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 10400
Delovna širina (mm) 1000
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1550
Kapaciteta baterije (Ah) 300
Napetost baterije (V) 38,4
Čas trajanja baterije (h) 3
Posoda za smeti (l) 300
Sposobnost premagovanja naklona (%) 14
Delovna hitrost (km/h) 8
Površina filtra (m²) 7,8
Teža (z dodatki) (Kg) 1005
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 1005
Teža vključno z embalažo (Kg) 1005
Mere (D × Š × V) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Obseg dobave

  • Žepni filter
  • Kolesa iz polne gume

Oprema

  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Nastavljiv glavni valj za pometanje
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Servo krmiljenje
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Princip smetišnice
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Hidr. praznjenje na višini
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC

Video posnetki

Področja uporabe
  • Trgovine z gradbenim materialom
  • Livarne
  • Podjetja za predelavo kovin
  • Skladišča
  • Gradbišča
  • Železarne in jeklarne
  • Trgovine s surovinami
Dodatna oprema