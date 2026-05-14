Pometalno-sesalni stroj KM 130/300 R I D
Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem – idealen za močno umazanijo in zahtevno uporabo.
Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I znamke Kärcher. Tudi dolgotrajna čiščenja niso kos njegovi veliki posodi za odpadke in zmogljivemu dizelskemu motorju, robustno zaščitno kovinsko ogrodje in enostavno upravljanje z ročico pa sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. S serijskimi lastnostmi, vključno z zelo učinkovitim sistemom žepnega filtra in opcijsko regulacijo hitrosti stranske krtače za učinkovito dovajanje odpadkov na valj za pometanje in zmanjšanje razprševanja prahu, KM 130/300 R I zagotavlja praktično brezprašno pometanje, tudi v izjemno prašnih okoljih. Uporabniku prijazna zasnova vključuje tudi udoben sedež, priročne predale za shranjevanje, polnilno mesto USB in LED indikatorske lučke za prikaz trenutnega stanja delovanja. Za varnost v neposrednem delovnem okolju so zasnovana polna gumijasta kolesa, odporna proti predrtju, LED sprednje luči in opozorilna luč. Poleg tega so na voljo kompleti za prilagoditev stroja specifičnim čistilnim nalogam ali za dodatno povečanje varnosti stroja.
Značilnosti in prednosti
Preprosto in robustno upravljanje z ročicoVse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami. LED indikatorske lučke za stanje delovanja. Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.
Hidravlično praznjenje na višiniEnostavno in varno praznjenje smeti brez dotika. Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.
Dodatna regulacija hitrosti stranske krtačeOptimalen sistem dovajanja odpadkov, ki usmerja odpadke na valj za pometanje. Učinkovito zmanjša razprševanje prahu med pometanjem. Znatno manjši vpliv prahu na uporabnika.
Uporabniku prijazna ergonomska zasnova
- Udoben sedež je mogoče prilagoditi višini uporabnika.
- Omogoča delo brez utrujenosti, tudi po potrebi dalj časa.
- Enostaven dostop do krmilnih elementov za sproščeno delovno okolje.
Velikopovršinski žepkasti filter
- Velika površina filtra zmanjšuje količino prahu med pometanjem.
- Praktično čiščenje filtra z vibracijskim motorjem.
Popolnoma hidravlični vozni pogon in pogon glavnega valja za pometanje/stranske krtače
- Zelo malo vzdrževanja, kar prihrani čas in denar.
- Pogon brez obrabe.
- Izjemno vzdržljiv tudi v zahtevnih delovnih okoljih.
Prijazen servis
- Lahko dostopen sistem žepnih filtrov.
- Tehnologija, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, s popolnoma hidravličnim pogonom in brez elektronike.
Hidravlični pogon na zadnja kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami
- Enostavno manevriranje tudi v zaprtih prostorih.
- Pnevmatike, odporne proti predrtju, iz polne gume, zaradi česar ostri predmeti niso problem.
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|15,8
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|13000
|Delovna širina (mm)
|1000
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1300
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1550
|Posoda za smeti (l)
|300
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|10
|Površina filtra (m²)
|7,8
|Polnjenje (Kg)
|477
|Teža (z dodatki) (Kg)
|970
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|970
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|970
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
Video posnetki
Področja uporabe
- Trgovine z gradbenim materialom
- Livarne
- Podjetja za predelavo kovin
- Skladišča
- Gradbišča
- Železarne in jeklarne
- Trgovine s surovinami