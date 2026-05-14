Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I znamke Kärcher. Tudi dolgotrajna čiščenja niso kos njegovi veliki posodi za odpadke in zmogljivemu dizelskemu motorju, robustno zaščitno kovinsko ogrodje in enostavno upravljanje z ročico pa sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. S serijskimi lastnostmi, vključno z zelo učinkovitim sistemom žepnega filtra in opcijsko regulacijo hitrosti stranske krtače za učinkovito dovajanje odpadkov na valj za pometanje in zmanjšanje razprševanja prahu, KM 130/300 R I zagotavlja praktično brezprašno pometanje, tudi v izjemno prašnih okoljih. Uporabniku prijazna zasnova vključuje tudi udoben sedež, priročne predale za shranjevanje, polnilno mesto USB in LED indikatorske lučke za prikaz trenutnega stanja delovanja. Za varnost v neposrednem delovnem okolju so zasnovana polna gumijasta kolesa, odporna proti predrtju, LED sprednje luči in opozorilna luč. Poleg tega so na voljo kompleti za prilagoditev stroja specifičnim čistilnim nalogam ali za dodatno povečanje varnosti stroja.