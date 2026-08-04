Robusten, vzdržljiv in idealen za uporabo z veliko količino umazanije in prahu na prostem in v dobro prezračevanih notranjih prostorih: industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I LPG znamke Kärcher. Tudi dolgotrajna čistilna opravila niso kos njegovi veliki posodi za odpadke in zmogljivemu motorju na utekočinjeni naftni plin, robustno zaščitno kovinsko ogrodje in enostavno upravljanje z ročico pa sta popolnoma prilagojena zahtevnim industrijskim pogojem. S serijskimi lastnostmi, vključno z zelo učinkovitim sistemom žepnega filtra in opcijsko regulacijo hitrosti stranske krtače za učinkovito dovajanje odpadkov na valj za pometanje z minimalnim razprševanjem prahu, KM 130/300 R I LPG zagotavlja praktično brezprašno pometanje, tudi v izjemno prašnih okoljih. Uporabniku prijazna zasnova vključuje tudi udoben sedež, priročne predale za shranjevanje in LED indikatorske lučke za prikaz trenutnega stanja delovanja. Celotna gumijasta kolesa, odporna proti predrtju, LED sprednje luči in opozorilna luč zagotavljajo varnost v neposrednem delovnem okolju. Drugi razpoložljivi kompleti priključkov še povečajo varnost in naredijo stroj specialista za čiščenje.