Trpežni industrijski pometalni stroj KM 150/500 R D Classic je zasnovan za zahtevno uporabo na področju gradbene in kovinsko-predelovalne industrije, v livarnah in drugih območjih, kjer je veliko umazanije. Ta zanesljivi pometalni stroj s sedečim upravljanjem je mogoče udobno upravljati z uporabo ročice. Praznjenje poteka s sistemom hidravličnega praznjenja dvignjenega zbiralnika za smeti. Zelo velika prostornina zbiralnika za smeti znaša 500 litrov in tako omogoča zelo dolge intervale dela. Zaradi robustne jeklene šasije z večkratno zaščito pred korozijo je stroj optimalno opremljen za delo v najtežjih razmerah. Hidravlični pogon zadnjega kolesa skrbi za dobro vodljivost in preprosto manevriranje tudi v utesnjenih prostorskih razmerah. Dodatna značilnost je prilagodljivi sistem Footprint, ki zagotavlja optimalne rezultate pometanja na različnih vrstah podlage – in to pri zmanjšani obrabi krtače. Pri vzdrževanju ali popravilu so vse tehnične komponente zelo dobro dostopne. Standardna polna gumijasta kolesa preprečujejo nepotrebne premore zaradi predrte pnevmatike in omogočajo vožnjo na vseh vrstah podlage.