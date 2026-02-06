Pometalno-sesalni stroj KM 150/500 R D Classic
Pometalni stroj za pometanje s sesanjem KM 150/500 R Classic z upravljanjem sede z žepkastim filtrom, velikim zbiralnikom smeti, trpežno jekleno šasijo, hidravličnim pogonom zadnjih koles.
Trpežni industrijski pometalni stroj KM 150/500 R D Classic je zasnovan za zahtevno uporabo na področju gradbene in kovinsko-predelovalne industrije, v livarnah in drugih območjih, kjer je veliko umazanije. Ta zanesljivi pometalni stroj s sedečim upravljanjem je mogoče udobno upravljati z uporabo ročice. Praznjenje poteka s sistemom hidravličnega praznjenja dvignjenega zbiralnika za smeti. Zelo velika prostornina zbiralnika za smeti znaša 500 litrov in tako omogoča zelo dolge intervale dela. Zaradi robustne jeklene šasije z večkratno zaščito pred korozijo je stroj optimalno opremljen za delo v najtežjih razmerah. Hidravlični pogon zadnjega kolesa skrbi za dobro vodljivost in preprosto manevriranje tudi v utesnjenih prostorskih razmerah. Dodatna značilnost je prilagodljivi sistem Footprint, ki zagotavlja optimalne rezultate pometanja na različnih vrstah podlage – in to pri zmanjšani obrabi krtače. Pri vzdrževanju ali popravilu so vse tehnične komponente zelo dobro dostopne. Standardna polna gumijasta kolesa preprečujejo nepotrebne premore zaradi predrte pnevmatike in omogočajo vožnjo na vseh vrstah podlage.
Značilnosti in prednosti
Hidravlični pogon zadnjih koles s polnimi gumamiDobra okretnost in možnost obvladanja tudi na ozkih predelih. Možno je tudi delo na koničastih predmetih - kolesom ne more počiti pnevmatika.
Velik žepkast filter z vibracijskim motorjemVelika filtrirna površina za delo brez prašenja. Čiščenje s pomočjo vibracijskega motorja.
Trpežna jeklena šasija z večkratno zaščito pred korozijoDelo tudi v najtežjih pogojih. Dolga življenjska doba naprave in njenih sestavnih delov.
Enostavno servisiranje
- Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike.
- Enostaven dostop do vseh tehničnih komponent.
Hidravlično praznjenje na višini
- Enostavno in varno praznjenje smeti brez dotika.
- Praznjenje brez napora, na višini do 1,52 m.
Princip smetišnice
- Učinkovito pobiranje fine in grobe umazanije.
- Majhna razpršenost prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|15,8
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|18000
|Delovna širina (mm)
|1200
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1500
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1800
|Posoda za smeti (l)
|500
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|10,5
|Teža (z dodatki) (Kg)
|1400
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Obseg dobave
- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Servo krmiljenje
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
Video posnetki
Področja uporabe
- Trgovine z gradbenim materialom
- Livarne
- Podjetja za predelavo kovin
- Skladišča
- Gradbišča
- Železarne in jeklarne
- Trgovine s surovinami