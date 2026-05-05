Pometač KM 70/15 C Classic
Kompaktni ročni pometalni stroj KM 70/15 C Classic je vedno pripravljen na akcijo za učinkovito pometanje majhnih površin. Lahko se uporablja v notranjih prostorih in na prostem.
S kompaktnim ročnim pometalnim strojem KM 70/15 C Classic lahko preprosto in priročno očistite vse notranje in zunanje prostore. Pri čiščenju površin, velikih 100 kvadratnih metrov ali več, je veliko bolj učinkovit kot metla. Majhna teža in majhen kotalni upor koles omogočata enostavno manevriranje in transport. Pometalni valj poganja levo kolo, kar zagotavlja zanesljiv transport odpadkov v zabojnik za pometanje. Stranska krtača je zasnovana za pometanje robov in vogalov. Pri čiščenju odprtih prostorov ga lahko zložite in tako zmanjšate neželeno nastajanje prahu. Stransko krtačo je mogoče prilagoditi, da se prepreči obraba. Pri menjavi krtače ni potrebno orodje. Posodo za odpadke lahko v hipu odstranite in izpraznite. Sprednji del posode je oblikovan tako, da jo lahko po potrebi postavite v pokončni položaj. Zložljiv potisni ročaj je mogoče nastaviti glede na višino upravljavca in se popolnoma zloži za shranjevanje KM 70/15 C Classic, ki prihrani prostor.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaDobra okretnost Enostaven za transport, tudi po stopnicah navzgor ali navzdol.
Velik zbiralnik za smetiEnostavno rokovanje in praznjenje s pomočjo ergonomskega ročaja posode. Posoda za smeti je samonosna.
Nastavljiva stranska krtačaZagotavlja optimalno pometanje robov in vogalov. Pritisk stranske krtače se prilagaja za učinkovito čiščenje različnih površin. Lahko se zloži za čiščenje odprtih prostorov za zmanjšanje razprševanja prahu.
Nastavljiv potisni lok
- Izjemno ergonomičen.
- Položaj za odlaganje, ki zaradi funkcije zapiranja ne zavzame veliko prostora.
Pogon glavnega valja za pometanje
- Glavni valj za pometanje, ki ga poganjajo transportna kolesa.
- Enoten rezultat pometanja.
Stransko krtačo je mogoče zamenjati brez orodja
- Minimalni vzdrževalni napori.
- Ni izpadov stroja zaradi servisnih del.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|ročno
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|2800
|Delovna širina (mm)
|480
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|700
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|12,8
|Teža embalaže (Kg)
|16,118
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Oprema
- Pogon pometalnega mehanizma, ročni
- Zložljiv potisni lok
- Princip smetišnice
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
Video posnetki
Področja uporabe
- Manjši parki in avtomobilska parkirišča
- Poti za pešce
- Hotel
- Proizvodni objekti
- Tudi za pometanje v kmetijskih obratih, dvorišč in hlevov
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.