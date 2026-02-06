Ročni pometalni stroj KM 70/30 C je učinkovita in uspešna rešitev za čiščenje trdih površin znotraj in na prostem. Pometalni valj, stranska krtača in ventilator se napajajo iz baterije in znatno povečajo udobje pri delu: uporabniki lahko brez napora pometejo vogale in težko dostopna mesta z bistveno manj sile. Ploščati nagubani filter z aktivnim sesanjem zmanjša nastajanje prahu tudi pri odstranjevanju velikih količin finega prahu in ohranja delovno okolje čisto. Pometalni valj je mogoče prilagoditi v šestih stopnjah, da se njegova učinkovitost čiščenja prilagodi različnim površinam. Praktična polica za dodatno opremo, kot so vedra in pobiralci smeti, olajša delo. Vzdrževanje je tudi preprosto, brez orodja za menjavo stranske krtače in filtra. 36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power+ zagotavlja zadostno moč v vsaki situaciji. Izmenljivo baterijo je mogoče odstraniti za lažji transport. Baterija in polnilnik baterij nista vključena v obseg dobave.