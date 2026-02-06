Pometač KM 70/30 C Bp 2SB
Ročni pometač KM 70/30 C za čiščenje notranjih in zunanjih površin – filter s sesanjem, baterijski električni pogon pometalnih valjev in pogon stranske krtače zmanjšujejo prah.
Ročni pometalni stroj KM 70/30 C je učinkovita in uspešna rešitev za čiščenje trdih površin znotraj in na prostem. Pometalni valj, stranska krtača in ventilator se napajajo iz baterije in znatno povečajo udobje pri delu: uporabniki lahko brez napora pometejo vogale in težko dostopna mesta z bistveno manj sile. Ploščati nagubani filter z aktivnim sesanjem zmanjša nastajanje prahu tudi pri odstranjevanju velikih količin finega prahu in ohranja delovno okolje čisto. Pometalni valj je mogoče prilagoditi v šestih stopnjah, da se njegova učinkovitost čiščenja prilagodi različnim površinam. Praktična polica za dodatno opremo, kot so vedra in pobiralci smeti, olajša delo. Vzdrževanje je tudi preprosto, brez orodja za menjavo stranske krtače in filtra. 36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power+ zagotavlja zadostno moč v vsaki situaciji. Izmenljivo baterijo je mogoče odstraniti za lažji transport. Baterija in polnilnik baterij nista vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva litij-ionska baterijaČas delovanja baterije lahko izberete glede na površino, ki jo želite očistiti. Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost. Prikazuje preostali čas delovanja baterije med pometanjem.
Ploščati nagubani filter z aktivnim sesanjemZmanjšuje količino ustvarjenega prahu in zagotavlja čisto delovno okolje. Menjava filtra brez orodja. Ročni stresalnik filtra zagotavlja najboljše rezultate pometanja tudi pri drobnem prahu.
Praktična odlagalna površinaS seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje. Poveča učinkovitost in vam prihrani dodaten trud. Grobo umazanijo je mogoče zlahka zbrati in odstraniti.
Potisni ročaj je mogoče zasukati in nastaviti v tri položaje
- Zložljiv potisni ročaj omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor.
- Nastavljiv na različne višine uporabnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vrsta pogona
|ročno
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3920
|Delovna širina (mm)
|480
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|700
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|980
|Prostornina posode bruto/neto (l)
|45 / 20
|Površina filtra (m²)
|0,6
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|36
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|33,468
|Teža embalaže (Kg)
|40,2
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Filter finih delcev
Oprema
- Pogon pometalnega mehanizma, električni
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Ročno čiščenje filtra
- Zložljiv potisni lok
- Princip smetišnice
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Zložljiva stranska krtača
- Brezstopenjsko nastavljiva stranska krtača
- Ročaj za prenašanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo