Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp
Baterijsko gnani ročno vodeni pometalni stroj KM 85/50 W Bp z velikim ploščatim nagubanim filtrom in nihajno vpetim pometalnim valjem. Robustna naprava z visoko učinkovitostjo čiščenja površin in udobnim upravljanjem.
S svojo robustnostjo, dvostenskim ogrodjem in stransko metlo s samodejnim umikanjem oviram vas bo baterijsko gnani ročno vodeni pometalni stroj KM 85/50 W Bp prepričal pri zahtevni uporabi v industrijskih okoljih. Zanesljiv in kompakten stroj ponuja udobno in intuitivno upravljanje s potisnim ročajem, opremljen je s pogonom za premikanje naprej in vzvratno ter ob uporabi izbirne leve stranske metle očisti do 4725 m²/h. Nihajno vpet pometalni valj se samodejno prilagaja podlagi in tako tudi pri neravnih tleh ali večjih količinah nečistoč zagotavlja odlične rezultate. Velik ploščati nagubani filter omogoča delo skoraj brez prahu, dvojno strgalo pa zagotavlja učinkovito čiščenje. Glavni pometalni valj in filter sta zelo preprosta za zamenjavo, ki predvsem poteka brez orodja. Ta in druge premišljene podrobnosti, kot sta kolutna zavora in Kärcher Home Base, s katero so dodatni pripomočki za čiščenje vedno pri roki, zaokrožujejo premišljen celostni koncept.
Značilnosti in prednosti
Preklop voznega pogona v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročajuIntuitivno, preprosto in uporabnikom prijazno upravljanje. Vrhunska okretnost stroja. Serijska kolutna zavora za vedno zanesljivo zaviranje.
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjemOdlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh. Naknadno nastavljanje zaradi obrabe ni potrebno. Učinkovito in hitro čiščenje.
Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporaboStabilno, dvostensko rotacijsko ogrodje. Stranska metla s samodejnim izogibanjem preprečuje poškodbe. Velika tekalna kolesa za izboljšano udobje med upravljanjem.
Zmogljiv sistem filtriranja
- Velik ploščati nagubani filter s skupno filtrirno površino 2,3 m².
- Pralen poliestrski filter.
- Odlično čiščenje zaradi dvojnega strgala in vodoravne vgradnje.
Zamenjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja
- Preprosta in hitra zamenjava ob obrabi.
- Hitro preverjanje glavnega pometalnega valja ob navijanju trakov ali folije.
- Dostop do filtra na čisti strani, brez stika s prahom in umazanijo.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
- Zelo dobro manevriranje s strojem.
- Odlična izbira pri utesnjenem prostoru in na težko prehodnih območjih.
- Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
- Vsestranska praktična namestitev pripomočkov za čiščenje, da bodo ti vedno pri roki.
- Za preprosto namestitev npr. klešč za velike odpadke, metle ali krp, da bodo vedno pri roki.
- Odlagalna površina za majhne pripomočke.
Enostaven koncept rokovanja
- Pometalni valj in stransko metlo je mogoče kadar koli udobno vklopiti ali izklopiti z vzvodom.
- Preklop vožnje v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročaju.
- Regulacija toka sesanja za pometanje mokrih površin.
Velika posoda za pometene nečistoče
- Lahko sprejme velike količine nečistoč, s čimer je primeren za dolgotrajno delo.
- Preprost odvzem in varno praznjenje pometenih nečistoč.
- Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 912
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3825
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|850
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1085
|Posoda za smeti (l)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|15
|Delovna hitrost (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Velikost prostora za baterije (mm)
|362 / 348 / 290
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Teža (z dodatki) (Kg)
|138,42
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|226
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|149
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Obseg dobave
- Ploščati filter: iz poliestra
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Mobilna posoda za smeti
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Odsesavanje
- Zmogljiv vlečni pogon
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Nastavitev sesalnega toka
- Stranske krtače/nastavljive
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo