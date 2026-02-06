S svojo robustnostjo, dvostenskim ogrodjem in stransko metlo s samodejnim umikanjem oviram vas bo baterijsko gnani ročno vodeni pometalni stroj KM 85/50 W Bp prepričal pri zahtevni uporabi v industrijskih okoljih. Zanesljiv in kompakten stroj ponuja udobno in intuitivno upravljanje s potisnim ročajem, opremljen je s pogonom za premikanje naprej in vzvratno ter ob uporabi izbirne leve stranske metle očisti do 4725 m²/h. Nihajno vpet pometalni valj se samodejno prilagaja podlagi in tako tudi pri neravnih tleh ali večjih količinah nečistoč zagotavlja odlične rezultate. Velik ploščati nagubani filter omogoča delo skoraj brez prahu, dvojno strgalo pa zagotavlja učinkovito čiščenje. Glavni pometalni valj in filter sta zelo preprosta za zamenjavo, ki predvsem poteka brez orodja. Ta in druge premišljene podrobnosti, kot sta kolutna zavora in Kärcher Home Base, s katero so dodatni pripomočki za čiščenje vedno pri roki, zaokrožujejo premišljen celostni koncept.