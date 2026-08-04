Kompaktno zasnovan industrijski ročno vodeni pometalni stroj KM 85/50 W Bp Pack prepričuje z vrhunsko tovarniško nameščeno opremo. Tako je stroj na primer serijsko dobavljen s kolutno zavoro, baterijo in pripadajočim polnilnikom. Velik ploščati nagubani filter z zelo učinkovitim čiščenjem z dvojnim strgalom omogoča delo skoraj brez prašenja, nihajno vpet pometalni valj pa tudi na zahtevni podlagi in pri velikih količinah nečistoč zagotavlja odlične rezultate čiščenja. Uporabniki pa bodo sploh veseli zelo udobnega in intuitivnega upravljanja s pogonom za premikanje naprej in vzvratno s preprostim pritiskom ali potegom potisnega ročaja ter premišljenih detajlov, kot so Kärcher Home Base za priročno shranjevanje dodatnih pripomočkov za čiščenje. Robusten stroj s stransko metlo s samodejnim umikanjem oviram in dvostenskim ogrodjem je odlična rešitev za zahtevno uporabo. Tudi preprosta zamenjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja ter visoka učinkovitost čiščenja do 4725 m²/h (z izbirno levo stransko metlo) izpolnjujeta stroge zahteve v industrijskih okoljih.