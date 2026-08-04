Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Potisni stroj za pometanje KM 85/50 W Bp je visoko zmogljiv in standardno opremljen z baterijo in polnilnikom. S plavajočim vlljem za pometanje in velikim ploščatim nagubanim filtrom omogoča brezhibno pometanje.
Kompakten, industrijski pometalni stroj KM 85/50 W Bp Pack navdušuje z vrhunsko standardno opremo, kot je npr. disk zavora, baterija, polnilnik za baterije. Velik ploščati naguban filter z zelo učinkovitim čiščenjem s pomočjo dvojnega strgala omogoča delo skoraj brez prahu, medtem ko pometalni valj nudi odlične rezultate čiščenja tudi na neugodnem terenu in v primeru velikih količin umazanije. Pometalni stroj ima priročen in intuitiven koncept upravljanja z vlečnim pogonom naprej in nazaj s preprostim potiskom ali potegom ročaja ter praktične detajle, kot je Kärcher Home Base, ki služi prenašanju čistilnih dodatkov. Robusten stroj z vrtljivo stransko krtačo in okvirjem z dvojnimi stenami je idealen za zahtevne čistilne procese. Tudi preprosta menjava glavnega valja in filtra brez orodja ter visoka zmogljivost čiščenja površin do 4725m²/h (z opcijsko stransko krtačo na levi) izpolnjujejo visoke zahteve v industrijske okolju.
Značilnosti in prednosti
Preklop voznega pogona v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročajuIntuitivno, preprosto in uporabnikom prijazno upravljanje. Vrhunska okretnost stroja. Serijska kolutna zavora za vedno zanesljivo zaviranje.
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjemOdlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh. Naknadno nastavljanje zaradi obrabe ni potrebno. Učinkovito in hitro čiščenje.
Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporaboStabilno, dvostensko rotacijsko ogrodje. Stranska metla s samodejnim izogibanjem preprečuje poškodbe. Velika tekalna kolesa za izboljšano udobje med upravljanjem.
Zmogljiv sistem filtriranja
- Velik ploščati nagubani filter s skupno filtrirno površino 2,3 m².
- Pralen poliestrski filter.
- Odlično čiščenje zaradi dvojnega strgala in vodoravne vgradnje.
Zamenjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja
- Preprosta in hitra zamenjava ob obrabi.
- Hitro preverjanje glavnega pometalnega valja ob navijanju trakov ali folije.
- Dostop do filtra na čisti strani, brez stika s prahom in umazanijo.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
- Zelo dobro manevriranje s strojem.
- Odlična izbira pri utesnjenem prostoru in na težko prehodnih območjih.
- Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
- Vsestranska praktična namestitev pripomočkov za čiščenje, da bodo ti vedno pri roki.
- Za preprosto namestitev npr. klešč za velike odpadke, metle ali krp, da bodo vedno pri roki.
- Odlagalna površina za majhne pripomočke.
Enostaven koncept rokovanja
- Pometalni valj in stransko metlo je mogoče kadar koli udobno vklopiti ali izklopiti z vzvodom.
- Preklop vožnje v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročaju.
- Regulacija toka sesanja za pometanje mokrih površin.
Velika posoda za pometene nečistoče
- Lahko sprejme velike količine nečistoč, s čimer je primeren za dolgotrajno delo.
- Preprost odvzem in varno praznjenje pometenih nečistoč.
- Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Vključno z baterijo in polnilnikom
- Trpežna, zmogljiva baterija za dolgotrajno delo.
- Tiho delovanje brez emisij.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 912
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3825
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|850
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1050
|Posoda za smeti (l)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|15
|Delovna hitrost (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Velikost prostora za baterije (mm)
|362 / 348 / 290
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Teža (z dodatki) (Kg)
|222,92
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|227
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|233,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Obseg dobave
- Ploščati filter: iz poliestra
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Mobilna posoda za smeti
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Odsesavanje
- Zmogljiv vlečni pogon
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Nastavitev sesalnega toka
- Stranske krtače/nastavljive
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
- Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
- Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
- Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo