Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Potisni stroj za pometanje KM 85/50 W Bp je visoko zmogljiv in standardno opremljen z baterijo in polnilnikom. S plavajočim vlljem za pometanje in velikim ploščatim nagubanim filtrom omogoča brezhibno pometanje.

Kompakten, industrijski pometalni stroj KM 85/50 W Bp Pack navdušuje z vrhunsko standardno opremo, kot je npr. disk zavora, baterija, polnilnik za baterije. Velik ploščati naguban filter z zelo učinkovitim čiščenjem s pomočjo dvojnega strgala omogoča delo skoraj brez prahu, medtem ko pometalni valj nudi odlične rezultate čiščenja tudi na neugodnem terenu in v primeru velikih količin umazanije. Pometalni stroj ima priročen in intuitiven koncept upravljanja z vlečnim pogonom naprej in nazaj s preprostim potiskom ali potegom ročaja ter praktične detajle, kot je Kärcher Home Base, ki služi prenašanju čistilnih dodatkov. Robusten stroj z vrtljivo stransko krtačo in okvirjem z dvojnimi stenami je idealen za zahtevne čistilne procese. Tudi preprosta menjava glavnega valja in filtra brez orodja ter visoka zmogljivost čiščenja površin do 4725m²/h (z opcijsko stransko krtačo na levi) izpolnjujejo visoke zahteve v industrijske okolju.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Preklop voznega pogona v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročaju
Preklop voznega pogona v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročaju
Intuitivno, preprosto in uporabnikom prijazno upravljanje. Vrhunska okretnost stroja. Serijska kolutna zavora za vedno zanesljivo zaviranje.
Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjem
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjem
Odlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh. Naknadno nastavljanje zaradi obrabe ni potrebno. Učinkovito in hitro čiščenje.
Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporabo
Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporabo
Stabilno, dvostensko rotacijsko ogrodje. Stranska metla s samodejnim izogibanjem preprečuje poškodbe. Velika tekalna kolesa za izboljšano udobje med upravljanjem.
Zmogljiv sistem filtriranja
  • Velik ploščati nagubani filter s skupno filtrirno površino 2,3 m².
  • Pralen poliestrski filter.
  • Odlično čiščenje zaradi dvojnega strgala in vodoravne vgradnje.
Zamenjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja
  • Preprosta in hitra zamenjava ob obrabi.
  • Hitro preverjanje glavnega pometalnega valja ob navijanju trakov ali folije.
  • Dostop do filtra na čisti strani, brez stika s prahom in umazanijo.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
  • Zelo dobro manevriranje s strojem.
  • Odlična izbira pri utesnjenem prostoru in na težko prehodnih območjih.
  • Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
  • Vsestranska praktična namestitev pripomočkov za čiščenje, da bodo ti vedno pri roki.
  • Za preprosto namestitev npr. klešč za velike odpadke, metle ali krp, da bodo vedno pri roki.
  • Odlagalna površina za majhne pripomočke.
Enostaven koncept rokovanja
  • Pometalni valj in stransko metlo je mogoče kadar koli udobno vklopiti ali izklopiti z vzvodom.
  • Preklop vožnje v smeri naprej in vzvratno na potisnem ročaju.
  • Regulacija toka sesanja za pometanje mokrih površin.
Velika posoda za pometene nečistoče
  • Lahko sprejme velike količine nečistoč, s čimer je primeren za dolgotrajno delo.
  • Preprost odvzem in varno praznjenje pometenih nečistoč.
  • Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Vključno z baterijo in polnilnikom
  • Trpežna, zmogljiva baterija za dolgotrajno delo.
  • Tiho delovanje brez emisij.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Električen
Pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (V/W) 24 / 912
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 3825
Delovna širina (mm) 615
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 850
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1050
Posoda za smeti (l) 50
Sposobnost premagovanja naklona (%) 15
Delovna hitrost (km/h) 4,5
Površina filtra (m²) 2,3
Velikost prostora za baterije (mm) 362 / 348 / 290
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Teža (z dodatki) (Kg) 222,92
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 227
Teža vključno z embalažo (Kg) 233,5
Mere (D × Š × V) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Obseg dobave

  • Ploščati filter: iz poliestra

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Mobilna posoda za smeti
  • Pokrov za grobo umazanijo
  • Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
  • Odsesavanje
  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Stranske krtače/nastavljive

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in logističnih hal ter nakladalnih površin
  • Za čiščenje parkirišč, parkirnih garaž in bencinskih črpalk
  • Za čiščenje površin, na primer šolskih dvorišč in komunalnih površin
  • Popolno tudi za manjše obrtniške delavnice in kmetijstvo
Dodatna oprema