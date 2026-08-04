Kompakten, industrijski pometalni stroj KM 85/50 W Bp Pack navdušuje z vrhunsko standardno opremo, kot je npr. disk zavora, baterija, polnilnik za baterije. Velik ploščati naguban filter z zelo učinkovitim čiščenjem s pomočjo dvojnega strgala omogoča delo skoraj brez prahu, medtem ko pometalni valj nudi odlične rezultate čiščenja tudi na neugodnem terenu in v primeru velikih količin umazanije. Pometalni stroj ima priročen in intuitiven koncept upravljanja z vlečnim pogonom naprej in nazaj s preprostim potiskom ali potegom ročaja ter praktične detajle, kot je Kärcher Home Base, ki služi prenašanju čistilnih dodatkov. Robusten stroj z vrtljivo stransko krtačo in okvirjem z dvojnimi stenami je idealen za zahtevne čistilne procese. Tudi preprosta menjava glavnega valja in filtra brez orodja ter visoka zmogljivost čiščenja površin do 4725m²/h (z opcijsko stransko krtačo na levi) izpolnjujejo visoke zahteve v industrijske okolju.