Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 R Bp
Vstopite v svet strojev za pometanje in sesanje z modelom KM 85/50 R. Naprava je izjemno okretna in kompaktna, enostavna za rokovanje in osvaja z velikim površinskim učinkom.
Ozka in nedostopna področja so domena našega baterijskeg stroja za sesanje in pometanje s sedalom KM 85/50 R. Njegova kompaktna izvedba in enormna okretnost omogočajo čiščenje povsod, kjer je prostor majhen, kjer so prehodi ozki in je velko kotov. Dokaz, da ta začetniški model s svojim velikim površinskim učinkom osvaja tudi v zunanjem področju, dokazuje njegova vsestranost in učinkovitost. Rokovanje s strojem in vzdrževanje so zelo enostavni. Tako se, npr. veliki filter za prah, ki omogoča delo brez prašenja, praktično čisti z mesta upravljanja. Razen tega je dostop do komponent možen skozi pokrov naprave s širokim odpiranjem, zamenjava glavnega valja za pometanje, ki ima nihajoči ležaj, pa je možna brez uporabe orodja. Pravi trenutek za menjavo boste prepoznali s pomočjo dobro vidnega zunanjega prikaza iztrošenosti. Nameščanja sistema pometanja niso potrebna, in tudi neravnine v tleh bodo pometene. Stranska gibljiva metla učinkovito preprečuje poškodbe, med tem, ko se njena hitrost gibanja lahko po potrebi spreminja. Prav tako, je praktično tudi nošenje dodatnega pribora za čiščenje zahvaljujoč našemu integriranemu sistemu Home-Base.
Značilnosti in prednosti
Koncept pametnega rezervoarja2 rezervoarja za enostaven izvlek in varno praznjenje pometenih smeti. Zbiralniki za pometene smeti brez ostrih robov omogočajo praznjenje brez ostankov. Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Zmogljiv sistem filtriranjaFilter z ravnimi nabori iz poliestra. Učinkovito čiščenje zahvaljujoč dvojnemu brisalcu. Praktično z mesta osebe, ki rokuje z napravo. Dostop do filtra brez uporabe orodja skrozi pokrov naprave s širokim kotom odpiranja.
Promišljena ergonomija za visoko udobje na delovnem mestuPregledno in ergonomsko nameščanje elementov rokovanja. Nameščanje sedala brez uporabe orodja. Nameščanje upravljalca po višini.
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
- Večkratno praktično povezovanje za enostaven odjem dodatnih potrebščin za čiščenje.
- Za enostavno nošenje npr.klešč za grobe nečistoče, metle, krpe ali dodatnega rezervoarja.
- Velika površina odlaganja v zadnjem delu stroja.
Prikaz iztrošenosti glavnega valja za pometanje
- Enostavno in udobno zaznavanje odzunaj.
- Natančno določanje trenutka zamenjave.
Stranska metla z upogibanjem
- Ščiti stransko metlo pred poškodbami.
- Zanesljiva in robustna izvedba.
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
- Zelo dobro manevriranje s strojem.
- Posebno primerno tudi za natlačene in ozke prostore.
- Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Regulacija števila obratov stranske metle
- Za prilagoditev števila vrtljajev stranske metle ustrezni vrsti in količini nečistoč.
- Zmanjšuje eventuelno vrtinčenje prahu.
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjem
- Ni potrebno naknadno nameščanje zaradi izrabljenosti.
- Odlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh.
Enostaven koncept rokovanja
- Valja z metlo in stranske metle se praktično vključujejo in izključujejo s pomočjo stopalke.
- Vožnja naprej ali nazaj se lahko udobno namesti s stikalom za izbiranje.
- Regulacija toka sesanja za pometanje mokrih površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|5100
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|6510
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|850
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1085
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Polnjenje (Kg)
|max. 90
|Teža (z dodatki) (Kg)
|177,5
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|230
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|179,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Obseg dobave
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Mehansko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Število vrtljajev stanske krtače, nastavljivo
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Mobilna posoda za smeti
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
- Večnamenski zaslon
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primerno za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in manjših logističnih hala
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Tudi za manjše objekte kot so (mali) obrtniški pogoni, šolska dvorišča, bencinske postaje ali avto hiše.