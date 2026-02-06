Ozka in nedostopna področja so domena našega baterijskeg stroja za sesanje in pometanje s sedalom KM 85/50 R. Njegova kompaktna izvedba in enormna okretnost omogočajo čiščenje povsod, kjer je prostor majhen, kjer so prehodi ozki in je velko kotov. Dokaz, da ta začetniški model s svojim velikim površinskim učinkom osvaja tudi v zunanjem področju, dokazuje njegova vsestranost in učinkovitost. Rokovanje s strojem in vzdrževanje so zelo enostavni. Tako se, npr. veliki filter za prah, ki omogoča delo brez prašenja, praktično čisti z mesta upravljanja. Razen tega je dostop do komponent možen skozi pokrov naprave s širokim odpiranjem, zamenjava glavnega valja za pometanje, ki ima nihajoči ležaj, pa je možna brez uporabe orodja. Pravi trenutek za menjavo boste prepoznali s pomočjo dobro vidnega zunanjega prikaza iztrošenosti. Nameščanja sistema pometanja niso potrebna, in tudi neravnine v tleh bodo pometene. Stranska gibljiva metla učinkovito preprečuje poškodbe, med tem, ko se njena hitrost gibanja lahko po potrebi spreminja. Prav tako, je praktično tudi nošenje dodatnega pribora za čiščenje zahvaljujoč našemu integriranemu sistemu Home-Base.