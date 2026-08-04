Kompakten, odlično opremljen, otročje lahek za upravljanje in obenem tudi zelo cenovno ugoden: Naš sede upravljan stroj za pometanje s sesanjem KM 85/50 R Bp Pack prepriča v vseh pogledih. Majhne izmere tega vstopnega modela vnaprej določajo stroj tudi za delo v tesnih ali zagrajenih območjih, medtem ko se pri notranjem in zunanjem čiščenju izkaže s svojo veliko površinsko zmogljivostjo in suvereno predstavi svoje odlike. Stroj ima serijsko dve odmični stranski krtači z regulacijo števila vrtljajev na levi in desni strani, velik prašni filter za delo brez prašenja, od zunaj viden prikaz obrabe glavnega pometalnega valja ter baterijo in polnilnik. Nihajno vpetega valja ni treba nikoli nastavljati, kljub temu pa umazanijo odstrani brez ostankov tudi z neravnih tal. Izvajanje vzdrževalnih del poteka brez truda. Filter za prah je tako mogoče udobno očistiti kar s sedeža, glavni pometalni valj pa je mogoče zamenjati brez orodja. Pokrov stroja se odpira na široko za udoben dostop do komponent v notranjosti. Integrirani sistem Home-Base omogoča udobno prevažanje dodatnih čistilnih pripomočkov.