Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Naš kompakten in okreten sede upravljani stroj za pometanje s sesanjem KM 85/50 R Bp Pack, ki je serijsko opremljen z dvema stranskima krtačama, akumulatorsko baterijo in polnilnikom, prepriča s svojo visoko površinsko zmogljivostjo.
Kompakten, odlično opremljen, otročje lahek za upravljanje in obenem tudi zelo cenovno ugoden: Naš sede upravljan stroj za pometanje s sesanjem KM 85/50 R Bp Pack prepriča v vseh pogledih. Majhne izmere tega vstopnega modela vnaprej določajo stroj tudi za delo v tesnih ali zagrajenih območjih, medtem ko se pri notranjem in zunanjem čiščenju izkaže s svojo veliko površinsko zmogljivostjo in suvereno predstavi svoje odlike. Stroj ima serijsko dve odmični stranski krtači z regulacijo števila vrtljajev na levi in desni strani, velik prašni filter za delo brez prašenja, od zunaj viden prikaz obrabe glavnega pometalnega valja ter baterijo in polnilnik. Nihajno vpetega valja ni treba nikoli nastavljati, kljub temu pa umazanijo odstrani brez ostankov tudi z neravnih tal. Izvajanje vzdrževalnih del poteka brez truda. Filter za prah je tako mogoče udobno očistiti kar s sedeža, glavni pometalni valj pa je mogoče zamenjati brez orodja. Pokrov stroja se odpira na široko za udoben dostop do komponent v notranjosti. Integrirani sistem Home-Base omogoča udobno prevažanje dodatnih čistilnih pripomočkov.
Značilnosti in prednosti
Koncept pametnega rezervoarja2 rezervoarja za enostaven izvlek in varno praznjenje pometenih smeti. Zbiralniki za pometene smeti brez ostrih robov omogočajo praznjenje brez ostankov. Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Zmogljiv sistem filtriranjaFilter z ravnimi nabori iz poliestra. Učinkovito čiščenje zahvaljujoč dvojnemu brisalcu. Praktično z mesta osebe, ki rokuje z napravo. Dostop do filtra brez uporabe orodja skrozi pokrov naprave s širokim kotom odpiranja.
Promišljena ergonomija za visoko udobje na delovnem mestuPregledno in ergonomsko nameščanje elementov rokovanja. Nameščanje sedala brez uporabe orodja. Nameščanje upravljalca po višini.
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
- Praktična pritrditev za preprosto prevažanje dodatnih pripomočkov za čiščenje.
- Udobno prevažanje pripomočkov, npr. prijemala za večje smeti, metle, krp ali posode.
- Velika površina odlaganja v zadnjem delu stroja.
Prikaz iztrošenosti glavnega valja za pometanje
- Enostavno in udobno zaznavanje odzunaj.
- Natančno določanje trenutka zamenjave.
Stranska metla z upogibanjem
- Ščiti stransko metlo pred poškodbami.
- Zanesljiva in robustna izvedba.
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
- Zelo dobro manevriranje s strojem.
- Posebno primerno tudi za natlačene in ozke prostore.
- Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Regulacija števila obratov stranske metle
- Za prilagoditev števila vrtljajev stranske metle ustrezni vrsti in količini nečistoč.
- Zmanjšuje eventuelno vrtinčenje prahu.
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjem
- Ni potrebno naknadno nameščanje zaradi izrabljenosti.
- Odlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh.
Enostaven koncept rokovanja
- Pometalni valj in stransko krtačo je mogoče udobno vključiti in izključiti s pedalom.
- Vožnja naprej ali nazaj se lahko udobno namesti s stikalom za izbiranje.
- Regulacija toka sesanja za pometanje mokrih površin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6510
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|6510
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|850
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1085
|Kapaciteta baterije (Ah)
|115
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Polnjenje (Kg)
|max. 90
|Teža (z dodatki) (Kg)
|257,1
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|238
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|259,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Obseg dobave
- Kolesa, pnevmatike
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Mehansko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Število vrtljajev stanske krtače, nastavljivo
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Mobilna posoda za smeti
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
- Večnamenski zaslon
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in manjših logističnih hal
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Primeren je tudi za obrtna podjetja, šole, bencinske servise in avtohiše