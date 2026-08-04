Kompakten, okreten, nezahteven za vzdrževanje in opremljen s celovito paleto opreme, Kärcherjev pometalni stroj KM 85/50 R je neverjetno enostaven in priročen za uporabo. Serijsko je opremljen z zmogljivo in dolgo življenjsko dobo litij-ionske baterije s kapaciteto 80 Ah ter ustreznim hitrim polnilnikom. Oprema vključuje tudi drugo stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti do 40 odstotkov in velik filter za prah za delo brez prahu, vključno s funkcijo čiščenja filtra med sedenjem za dodatno udobje. Zložljivi stranski krtači na obeh straneh imata regulacijo hitrosti, medtem ko plavajoči glavni valj za pometanje, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja in ima indikator obrabe, viden od zunaj, zagotavlja najboljše rezultate čiščenja tudi na neravnih tleh. Zaradi svoje okretnosti in okretnosti je stroj primeren tudi za uporabo v tesnih in zastojnih prostorih. Ima tudi preprost koncept upravljanja s premišljenimi oblikovnimi značilnostmi, kot sta utripajoča luč za večjo varnost v delovnem okolju in nesledljiva gumijasta kolesa za zaščito tal. Nenazadnje integrirani sistem Home Base omogoča enostavno prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov.