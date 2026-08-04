Pometalno-sesalni stroj KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Z litij-ionsko baterijo, hitrim polnilnikom in stranskima krtačama v standardni opremi pometalni stroj s sedežem zagotavlja impresivno visoko zmogljivost čiščenja površin z malo vzdrževanja.
Kompakten, okreten, nezahteven za vzdrževanje in opremljen s celovito paleto opreme, Kärcherjev pometalni stroj KM 85/50 R je neverjetno enostaven in priročen za uporabo. Serijsko je opremljen z zmogljivo in dolgo življenjsko dobo litij-ionske baterije s kapaciteto 80 Ah ter ustreznim hitrim polnilnikom. Oprema vključuje tudi drugo stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti do 40 odstotkov in velik filter za prah za delo brez prahu, vključno s funkcijo čiščenja filtra med sedenjem za dodatno udobje. Zložljivi stranski krtači na obeh straneh imata regulacijo hitrosti, medtem ko plavajoči glavni valj za pometanje, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja in ima indikator obrabe, viden od zunaj, zagotavlja najboljše rezultate čiščenja tudi na neravnih tleh. Zaradi svoje okretnosti in okretnosti je stroj primeren tudi za uporabo v tesnih in zastojnih prostorih. Ima tudi preprost koncept upravljanja s premišljenimi oblikovnimi značilnostmi, kot sta utripajoča luč za večjo varnost v delovnem okolju in nesledljiva gumijasta kolesa za zaščito tal. Nenazadnje integrirani sistem Home Base omogoča enostavno prenašanje dodatnih čistilnih pripomočkov.
Značilnosti in prednosti
Promišljena ergonomija za visoko udobje na delovnem mestuPregledno in ergonomsko nameščanje elementov rokovanja. Nameščanje sedala brez uporabe orodja. Nameščanje upravljalca po višini.
Dolgotrajna litij-ionska baterijaHitri polnilec za popolno polnjenje baterije v samo 2 urah. Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo. Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
Zmogljiv sistem filtriranjaFilter z ravnimi nabori iz poliestra. Učinkovito čiščenje zahvaljujoč dvojnemu brisalcu. Praktično z mesta osebe, ki rokuje z napravo. Dostop do filtra brez uporabe orodja skrozi pokrov naprave s širokim kotom odpiranja.
Koncept pametnega rezervoarja
- 2 rezervoarja za enostaven izvlek in varno praznjenje pometenih smeti.
- Zbiralniki za pometene smeti brez ostrih robov omogočajo praznjenje brez ostankov.
- Koleščka na zbiralniku za smeti poenostavljajo rokovanje pri praznjenju.
Integrirani Home-Base sistem in površine za odlaganje
- Večkratno praktično povezovanje za enostaven odjem dodatnih potrebščin za čiščenje.
- Za enostavno nošenje npr.klešč za grobe nečistoče, metle, krpe ali dodatnega rezervoarja.
- Velika površina odlaganja v zadnjem delu stroja.
Prikaz iztrošenosti glavnega valja za pometanje
- Enostavno in udobno zaznavanje odzunaj.
- Natančno določanje trenutka zamenjave.
Stranska metla z upogibanjem
- Ščiti stransko metlo pred poškodbami.
- Zanesljiva in robustna izvedba.
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalno okretnost
- Zelo dobro manevriranje s strojem.
- Posebno primerno tudi za natlačene in ozke prostore.
- Možen prehod skozi normalne odprtine vrat (90 cm).
Regulacija števila obratov stranske metle
- Za prilagoditev števila vrtljajev stranske metle ustrezni vrsti in količini nečistoč.
- Zmanjšuje eventuelno vrtinčenje prahu.
Glavni valj za pometanje z nihajočim vpetjem
- Ni potrebno naknadno nameščanje zaradi izrabljenosti.
- Odlično zbiranje nečistoč celo pri neravninah v tleh.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|6510
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|6510
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1085
|Kapaciteta baterije (Ah)
|90
|Napetost baterije (V)
|25,6
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2
|Posoda za smeti (l)
|50
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Polnjenje (Kg)
|max. 90
|Teža (z dodatki) (Kg)
|210,7
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|185
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|212,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Obseg dobave
- Kolesa, ne puščajo sledi
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Mehansko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Število vrtljajev stanske krtače, nastavljivo
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Mobilna posoda za smeti
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
- Večnamenski zaslon
- Možnost pritrditve Home Base
Področja uporabe
- Izredno primerno za čiščenje proizvodnih, skladiščnih in manjših logističnih hala
- Za hitrejše čiščenje v javnih garažah in na parkiriščih
- Tudi za manjše objekte kot so (mali) obrtniški pogoni, šolska dvorišča, bencinske postaje ali avto hiše.