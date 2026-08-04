Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp

Robusten, kompakten in okreten stroj za pometanje KM 90/60 R Bp navduši s popolnim upravljanjem in samodejnim sistemom za čiščenje okroglih filtrov.

Logistični centri, parkirišča in proizvodne hale so tipična področja uporabe našega robustnega stroja za pometanje KM 90/60 R Bp na baterijski pogon z vrtljivo stransko krtačo. Okreten stroj obvlada še tesnejše prostore, zahvaljujoč izjemni vodljivosti in brez napora zadosti visokim zahtevam čiščenja. Pri tem je še posebej koristen edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov za delo brez prahu brez izgube sesanja. Prenos pripomočkov za nadaljnje čiščenje je preprost s praktičnim prostorom za prevzem in kompletom za pritrditev Home Base, medtem ko naš sistem EASY Operation močno olajša upravljanje KM 90/60 R Bp.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp: Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površino
Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površino
Za dolgo življenjsko dobo, zanesljivost. Varnost in okretnost. Dodatne komponente kot so npr. rezervna posoda ali ročne naprave za čiščenje, lahko za prevažanje enostavno in varno pritrdite.
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp: Uporabniški koncept EASY-Operation
Uporabniški koncept EASY-Operation
Logično in razumljivo. Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp: Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Po vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Home-Base za še več prilagodljivosti
  • Različni praktične povezave za dodaten pribor.
  • Enostavno prenašanje npr. klešč za grobo umazanijo, metel ali drugih posod.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (Kw) 1,2
Vrsta pogona Električen
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 5400
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h) 6900
Delovna širina (mm) 615
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 900
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1150
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Posoda za smeti (l) 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 12
Delovna hitrost (km/h) 6
Površina filtra (m²) 4
Teža (z dodatki) (Kg) 205
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 330
Teža vključno z embalažo (Kg) 206
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Obseg dobave

  • Okrogli filter iz poliestra

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Pokrov za grobo umazanijo
  • Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
  • Možnost pritrditve Home Base
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp

Video posnetki

Področja uporabe
  • Logistični centri
  • Parkirne hiše
  • Skladišča in druga uporaba v zaprtih prostorih
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manjši parki in avtomobilska parkirišča
Dodatna oprema