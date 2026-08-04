Logistični centri, parkirišča in proizvodne hale so tipična področja uporabe našega robustnega stroja za pometanje KM 90/60 R Bp na baterijski pogon z vrtljivo stransko krtačo. Okreten stroj obvlada še tesnejše prostore, zahvaljujoč izjemni vodljivosti in brez napora zadosti visokim zahtevam čiščenja. Pri tem je še posebej koristen edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov za delo brez prahu brez izgube sesanja. Prenos pripomočkov za nadaljnje čiščenje je preprost s praktičnim prostorom za prevzem in kompletom za pritrditev Home Base, medtem ko naš sistem EASY Operation močno olajša upravljanje KM 90/60 R Bp.