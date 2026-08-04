Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp
Robusten, kompakten in okreten stroj za pometanje KM 90/60 R Bp navduši s popolnim upravljanjem in samodejnim sistemom za čiščenje okroglih filtrov.
Logistični centri, parkirišča in proizvodne hale so tipična področja uporabe našega robustnega stroja za pometanje KM 90/60 R Bp na baterijski pogon z vrtljivo stransko krtačo. Okreten stroj obvlada še tesnejše prostore, zahvaljujoč izjemni vodljivosti in brez napora zadosti visokim zahtevam čiščenja. Pri tem je še posebej koristen edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov za delo brez prahu brez izgube sesanja. Prenos pripomočkov za nadaljnje čiščenje je preprost s praktičnim prostorom za prevzem in kompletom za pritrditev Home Base, medtem ko naš sistem EASY Operation močno olajša upravljanje KM 90/60 R Bp.
Značilnosti in prednosti
Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površinoZa dolgo življenjsko dobo, zanesljivost. Varnost in okretnost. Dodatne komponente kot so npr. rezervna posoda ali ročne naprave za čiščenje, lahko za prevažanje enostavno in varno pritrdite.
Uporabniški koncept EASY-OperationLogično in razumljivo. Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Home-Base za še več prilagodljivosti
- Različni praktične povezave za dodaten pribor.
- Enostavno prenašanje npr. klešč za grobo umazanijo, metel ali drugih posod.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|1,2
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|5400
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|6900
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|900
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1150
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|4
|Teža (z dodatki) (Kg)
|205
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|330
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|206
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Logistični centri
- Parkirne hiše
- Skladišča in druga uporaba v zaprtih prostorih
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manjši parki in avtomobilska parkirišča