Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack

Robusten in kompakten stroj za pometanje KM 90/60 R Bp Pack s samodejnim sistemom za čiščenje okroglih filtrov, zmogljivimi baterijami 180 Ah in vgrajenim polnilcem baterije.

Naš stroj za pometanje KM 90/60 R Bp Pack z vrtečo se stransko krtačo, navdušuje z veliko vodljivostjo in visoko okretnostjo in z baterijskim napajanjem brez emisij z lahkoto očisti notranje in zunanje površine kot so parkirišča, logistični centri in proizvodne dvorane. Dolgotrajne 180 Ah baterije, ki jih je mogoče enostavno polniti na vozilu, zagotavljajo dolgotrajno uporabo. KM 90/60 R Bp Park je enostavno upravljati, zahvaljujoč sistemu EASY Operation in ima praktičen prostor za prevzem ter komplet za pritrditev Home Base, ki omogoča nadaljnje čiščenje pripomočkov brez težav. Edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov omogoča delo brez prahu, brez izgube sesanja.

Značilnosti in prednosti
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack: Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjem
Po vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack: Uporabniški koncept EASY-Operation
Uporabniški koncept EASY-Operation
Logično in razumljivo. Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack: Home-Base za še več prilagodljivosti
Home-Base za še več prilagodljivosti
Različni praktične povezave za dodaten pribor. Enostavno prenašanje npr. klešč za grobo umazanijo, metel ali drugih posod.
Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površino
  • Za dolgo življenjsko dobo, zanesljivost.
  • Varnost in okretnost.
  • Dodatne komponente kot so npr. rezervna posoda ali ročne naprave za čiščenje, lahko za prevažanje enostavno in varno pritrdite.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vozni pogon Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost (Kw) 1,2
Vrsta pogona Električen
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 5400
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h) 6900
Delovna širina (mm) 615
Delovna širina z eno stransko krtačo (mm) 900
Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm) 1150
Kapaciteta baterije (Ah) 180
Napetost baterije (V) 24
Čas trajanja baterije (h) max. 2,5
Posoda za smeti (l) 60
Sposobnost premagovanja naklona (%) 12
Delovna hitrost (km/h) 6
Površina filtra (m²) 4
Teža (z dodatki) (Kg) 335
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 330
Teža vključno z embalažo (Kg) 336
Mere (D × Š × V) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Obseg dobave

  • Okrogli filter iz poliestra
  • Baterija in vgradni polnilnik vključena

Oprema

  • Ročno čiščenje filtra
  • Avtomatsko čiščenje filtra
  • Plavajoč glavni pometalni valj
  • Nastavitev sesalnega toka
  • Pokrov za grobo umazanijo
  • Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
  • Vozni pogon naprej
  • Vozni pogon nazaj
  • Odsesavanje
  • Za uporabo zunaj
  • Za uporabo v zaprtih prostorih
  • Prikazovalnik napolnjenosti baterije
  • Števec delovnih ur
  • Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
  • Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
  • Možnost pritrditve Home Base
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack
Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack

Video posnetki

Področja uporabe
  • Logistični centri
  • Parkirne hiše
  • Skladišča in druga zaprta območja
  • Hotelski kompleksi
  • Proizvodne hale
  • Manjši parki in avtomobilska parkirišča
Dodatna oprema