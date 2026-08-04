Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R Bp Pack
Robusten in kompakten stroj za pometanje KM 90/60 R Bp Pack s samodejnim sistemom za čiščenje okroglih filtrov, zmogljivimi baterijami 180 Ah in vgrajenim polnilcem baterije.
Naš stroj za pometanje KM 90/60 R Bp Pack z vrtečo se stransko krtačo, navdušuje z veliko vodljivostjo in visoko okretnostjo in z baterijskim napajanjem brez emisij z lahkoto očisti notranje in zunanje površine kot so parkirišča, logistični centri in proizvodne dvorane. Dolgotrajne 180 Ah baterije, ki jih je mogoče enostavno polniti na vozilu, zagotavljajo dolgotrajno uporabo. KM 90/60 R Bp Park je enostavno upravljati, zahvaljujoč sistemu EASY Operation in ima praktičen prostor za prevzem ter komplet za pritrditev Home Base, ki omogoča nadaljnje čiščenje pripomočkov brez težav. Edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov omogoča delo brez prahu, brez izgube sesanja.
Značilnosti in prednosti
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Uporabniški koncept EASY-OperationLogično in razumljivo. Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
Home-Base za še več prilagodljivostiRazlični praktične povezave za dodaten pribor. Enostavno prenašanje npr. klešč za grobo umazanijo, metel ali drugih posod.
Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površino
- Za dolgo življenjsko dobo, zanesljivost.
- Varnost in okretnost.
- Dodatne komponente kot so npr. rezervna posoda ali ročne naprave za čiščenje, lahko za prevažanje enostavno in varno pritrdite.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Motor, enosmerni tok
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|1,2
|Vrsta pogona
|Električen
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|5400
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|6900
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|900
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1150
|Kapaciteta baterije (Ah)
|180
|Napetost baterije (V)
|24
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Posoda za smeti (l)
|60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Delovna hitrost (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|4
|Teža (z dodatki) (Kg)
|335
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|330
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|336
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Logistični centri
- Parkirne hiše
- Skladišča in druga zaprta območja
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manjši parki in avtomobilska parkirišča