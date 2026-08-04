Naš stroj za pometanje KM 90/60 R Bp Pack z vrtečo se stransko krtačo, navdušuje z veliko vodljivostjo in visoko okretnostjo in z baterijskim napajanjem brez emisij z lahkoto očisti notranje in zunanje površine kot so parkirišča, logistični centri in proizvodne dvorane. Dolgotrajne 180 Ah baterije, ki jih je mogoče enostavno polniti na vozilu, zagotavljajo dolgotrajno uporabo. KM 90/60 R Bp Park je enostavno upravljati, zahvaljujoč sistemu EASY Operation in ima praktičen prostor za prevzem ter komplet za pritrditev Home Base, ki omogoča nadaljnje čiščenje pripomočkov brez težav. Edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje okroglih filtrov omogoča delo brez prahu, brez izgube sesanja.