Opremljen z zmogljivim bencinskim motorjem in samodejno dušilko za optimalen odziv na zagon, naš stroj za pometanje KM 90/60 R G zagotavlja idealne pogoje za celovito čiščenje na prostem. Edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje zagotavlja delo brez prahu in zmanjšuje izgubo sesanja. Zahvaljujoč sistemu EASY Operation in njegovi kompaktni konstrukciji je stroj enostaven za upravljanje, hkrati pa navdušuje s svojo gibčno vodljivostjo in visoko okretnostjo. Praktični prostor za prevzem in komplet za pritrditev Home Base prav tako olajšata nošenje nadaljnjih čistilnih orodij.