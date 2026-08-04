Pometalno-sesalni stroj KM 90/60 R G
Robusten, kompakten in okreten stroj za pometanje KM 90/60 R G navduši pri zunanjem čisščenju.
Opremljen z zmogljivim bencinskim motorjem in samodejno dušilko za optimalen odziv na zagon, naš stroj za pometanje KM 90/60 R G zagotavlja idealne pogoje za celovito čiščenje na prostem. Edinstven, samodejen in zelo učinkovit sistem za čiščenje zagotavlja delo brez prahu in zmanjšuje izgubo sesanja. Zahvaljujoč sistemu EASY Operation in njegovi kompaktni konstrukciji je stroj enostaven za upravljanje, hkrati pa navdušuje s svojo gibčno vodljivostjo in visoko okretnostjo. Praktični prostor za prevzem in komplet za pritrditev Home Base prav tako olajšata nošenje nadaljnjih čistilnih orodij.
Značilnosti in prednosti
Trpežna, kompaktna izvedba s Pick-up površinoZa dolgo življenjsko dobo, zanesljivost. Varnost in okretnost. Dodatne komponente kot so npr. rezervna posoda ali ročne naprave za čiščenje, lahko za prevažanje enostavno in varno pritrdite.
Uporabniški koncept EASY-OperationLogično in razumljivo. Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
Velike površine filtriranja s samodejnim čiščenjemPo vsaki zaustavitvi stroja se filter samodejno očisti - za pometanje brez prašenja in dolge delovne intervale. Čiščenje filtra lahko aktivirate tudi ročno. Menjava filtra brez orodja.
Home-Base za še več prilagodljivosti
- Različni praktične povezave za dodaten pribor.
- Enostavno prenašanje npr. klešč za grobo umazanijo, metel ali drugih posod.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vozni pogon
|Štiritaktni motor
|Pogon - zmogljivost (Kw)
|6,6
|Vrsta pogona
|Bencin
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|7200
|Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama (m²/h)
|9200
|Delovna širina (mm)
|615
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|900
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1150
|Posoda za smeti (l)
|60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|18
|Delovna hitrost (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|4
|Teža (z dodatki) (Kg)
|265
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|265
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|266
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Obseg dobave
- Okrogli filter iz poliestra
Oprema
- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
- Možnost pritrditve Home Base
Video posnetki
Področja uporabe
- Logistični centri
- Parkirne hiše
- Skladišča in druga uporaba v zaprtih prostorih
- Hotelski kompleksi
- Proizvodne hale
- Manjši parki in avtomobilska parkirišča