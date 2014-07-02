Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35-4 Cage
Do 350 bar bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.
Z do 350 bar delovnega tlaka bo ta naprava kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna Cage oblika je še posebej stabilna: lahko jo nakladate z žerjavom – vsi elementi so zaščiteni z vseh strani. Številne druge prednosti vas bodo prepričale, da je ta naprava prva izbira vseh profesionalcev. Praktično in udobno: zahvaljujoč držalu za palico in kavlju za cev je pribor vedno pri roki. Števec delovnih ur prikazuje natančne vrednosti delovanja črpalke. Varno shranjevanje: pribor in orodje lahko shranite v zavarovanem predalu. Enostavno transportiranje: s pomočjo principa transportnega vozička lahko napravo premikate tako enostavno kot naprave na 4 kolesih - predvsem na neprehodnem terenu kot so razna gradbišča. Zanesljivo in varno: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za potreben tlak. Opcijska varovalka pomanjkanja vode ščiti tako uporabnika kot tudi črpalko.
Značilnosti in prednosti
Visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo
- Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Varno shranjevanje
- Pribor in orodje lahko shranite v zaščitenem predalu. Tako je vse pospravljeno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1300
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Gorivo
|Električen
|Moč motorja (Kw)
|15
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tip črpalke
|Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
|Teža brez dodatkov (Kg)
|160
|Teža (z dodatki) (Kg)
|195
|Mere (D × Š × V) (mm)
|930 x 800 x 920
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Industrijska pištola
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 700 mm
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Heavy duty
- Varnostni ventil
- Števec delovnih ur
Video posnetki