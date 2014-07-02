Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35-4 Cage

Do 350 bar bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.

Z do 350 bar delovnega tlaka bo ta naprava kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna Cage oblika je še posebej stabilna: lahko jo nakladate z žerjavom – vsi elementi so zaščiteni z vseh strani. Številne druge prednosti vas bodo prepričale, da je ta naprava prva izbira vseh profesionalcev. Praktično in udobno: zahvaljujoč držalu za palico in kavlju za cev je pribor vedno pri roki. Števec delovnih ur prikazuje natančne vrednosti delovanja črpalke. Varno shranjevanje: pribor in orodje lahko shranite v zavarovanem predalu. Enostavno transportiranje: s pomočjo principa transportnega vozička lahko napravo premikate tako enostavno kot naprave na 4 kolesih - predvsem na neprehodnem terenu kot so razna gradbišča. Zanesljivo in varno: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za potreben tlak. Opcijska varovalka pomanjkanja vode ščiti tako uporabnika kot tudi črpalko.

Značilnosti in prednosti
Visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo
  • Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Varno shranjevanje
  • Pribor in orodje lahko shranite v zaščitenem predalu. Tako je vse pospravljeno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar/Mpa) 100 - max. 350 / 10 - max. 35
Količina pretoka (l/h) 500 - 1300
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Električen
Moč motorja (Kw) 15
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Tip črpalke Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
Teža brez dodatkov (Kg) 160
Teža (z dodatki) (Kg) 195
Mere (D × Š × V) (mm) 930 x 800 x 920

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: Industrijska pištola
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 700 mm
  • Šoba s ploščatim curkom

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Heavy duty
  • Varnostni ventil
  • Števec delovnih ur
Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35-4 Cage
