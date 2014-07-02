Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35 Ge Cage

Do 350 bar bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.

Z do 350 bar delovnega tlaka bo ta naprava kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna Cage oblika je še posebej stabilna: lahko jo nakladate z žerjavom – vsi elementi so zaščiteni z vseh strani. Številne druge prednosti vas bodo prepričale, da je ta naprava prva izbira vseh profesionalcev. Praktično in udobno: zahvaljujoč držalu za palico in kavlju za cev je pribor vedno pri roki. Števec delovnih ur prikazuje natančne vrednosti delovanja črpalke. Varno shranjevanje: pribor in orodje lahko shranite v zavarovanem predalu. Enostavno transportiranje: s pomočjo principa transportnega vozička lahko napravo premikate tako enostavno kot naprave na 4 kolesih - predvsem na neprehodnem terenu kot so razna gradbišča. Zanesljivo in varno: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za potreben tlak. Opcijska varovalka pomanjkanja vode ščiti tako uporabnika kot tudi črpalko.

Značilnosti in prednosti
Industrijska ročna razpršilna pištola
  • Trpežno in vzdržljivo: nova industrijska ročna razpršilna pištola je bila zasnovana za še posebej zahtevne pogoje dela.
Nastavitev vrtljajev
  • Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.
Mobilnost
Neodvisnost
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar/Mpa) 100 - max. 350 / 10 - 35
Količina pretoka (l/h) 500 - 1300
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Bencin
Proizvodnja motorjev Honda
Tip motorja GX 690
Moč motorja (Kw) 16
Tip črpalke Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
Teža brez dodatkov (Kg) 122
Teža (z dodatki) (Kg) 150
Mere (D × Š × V) (mm) 930 x 800 x 920

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: Industrijska pištola
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 700 mm
  • Šoba s ploščatim curkom

Oprema

  • Elektro zagon
  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Heavy duty
  • Varnostni ventil
  • Števec delovnih ur
Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35 Ge Cage
Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35 Ge Cage
Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35 Ge Cage
Ultra visokotlačni čistilnik HD 13/35 Ge Cage

Video posnetki

Dodatna oprema