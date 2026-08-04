Ultra visokotlačni čistilnik HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18 / 50-4 Cage Classic: visokotlačni čistilec kompaktnega razreda UHP z mobilno obliko "Cage-Design" z močjo čiščenja 30 kW, delovnim tlakom 500 barov in pretokom vode 30 l / min.

Vsestranski, zelo mobilen, kompakten in jamstvo za najboljše rezultate čiščenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic razširi naš kompaktni razred UHP na čistilno zmogljivost do 30 kW, zaradi česar je najmočnejši visokotlačni čistilec v mobilnem dizajnu Cage. Delovni tlak 500 barov in pretok vode 30 l / min zagotavljata hitre rezultate, tudi v primeru največje umazanije v gradbeništvu, industriji ali transportni industriji. Intuitivno upravljano vrtljivo stikalo in obsežna opustitev elektronskih komponent zagotavljata najlažje upravljanje z napravo. Ergonomski detajli, majhna teža, 4 velika kolesa ter kljuka žerjava olajšajo upravljanje in transport naprave tudi na zahtevnem terenu. Če je potrebno, se lahko HD 18 / 50-4 Cage Classic prenaša tudi z viličarjem, kar dokazuje maksimalno fleksibilnost pri transportu in delu s strojem.

Značilnosti in prednosti
Velik integriran vodni filter
  • Zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisa.
  • Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Visoka mobilnost
  • Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
  • Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar/Mpa) max. 500 / max. 50
Količina pretoka (l/h) 1800
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Gorivo Električen
Moč motorja (Kw) 30
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 380 - 415
Frekvenca (Hz) 50
Tip črpalke Ročična gred
Teža brez dodatkov (Kg) 307
Teža (z dodatki) (Kg) 321
Teža vključno z embalažo (Kg) 331,532
Mere (D × Š × V) (mm) 747 x 1317 x 1093

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: Industrijska pištola
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 700 mm
  • Šoba s ploščatim curkom

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Heavy duty
  • Varnostni ventil
  • Števec delovnih ur
Ultra visokotlačni čistilnik HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 18/50-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 18/50-4 Cage Classic

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za odstranjevanje barve in rje s kovinskih površin
  • Za odstranjevanje alg, školjk, inkrustracije in kalcifikacije na plovilih
  • Čiščenje stropa, skladišč in tovornih zabojnikov
  • Za odstranjevanje sledi pnevmatik na vzletno-pristajalnih stezah na letališčih
  • Čiščenje cevi, cistern in drugih posod na naftnih ploščadih
  • Splošno čiščenje rezervoarjev in čiščenje izmenjevalnikov toplote
  • Čiščenje avtocistern, tovornih vagonov, vozil in opreme
  • Za čiščenje lakirnic, rešetk, strojnih delov
  • Za čiščenje gradbenih strojev in njihovih delov, kot so verige, mešalne gredi ali mešalne posode
  • Za čiščenje gradbene opreme, kot so opaž in odra, kot tudi vozila
Dodatna oprema