Vsestranski, zelo mobilen, kompakten in jamstvo za najboljše rezultate čiščenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic razširi naš kompaktni razred UHP na čistilno zmogljivost do 30 kW, zaradi česar je najmočnejši visokotlačni čistilec v mobilnem dizajnu Cage. Delovni tlak 500 barov in pretok vode 30 l / min zagotavljata hitre rezultate, tudi v primeru največje umazanije v gradbeništvu, industriji ali transportni industriji. Intuitivno upravljano vrtljivo stikalo in obsežna opustitev elektronskih komponent zagotavljata najlažje upravljanje z napravo. Ergonomski detajli, majhna teža, 4 velika kolesa ter kljuka žerjava olajšajo upravljanje in transport naprave tudi na zahtevnem terenu. Če je potrebno, se lahko HD 18 / 50-4 Cage Classic prenaša tudi z viličarjem, kar dokazuje maksimalno fleksibilnost pri transportu in delu s strojem.