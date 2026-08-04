Ultra visokotlačni čistilnik HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18 / 50-4 Cage Classic: visokotlačni čistilec kompaktnega razreda UHP z mobilno obliko "Cage-Design" z močjo čiščenja 30 kW, delovnim tlakom 500 barov in pretokom vode 30 l / min.
Vsestranski, zelo mobilen, kompakten in jamstvo za najboljše rezultate čiščenja: HD 18 / 50-4 Cage Classic razširi naš kompaktni razred UHP na čistilno zmogljivost do 30 kW, zaradi česar je najmočnejši visokotlačni čistilec v mobilnem dizajnu Cage. Delovni tlak 500 barov in pretok vode 30 l / min zagotavljata hitre rezultate, tudi v primeru največje umazanije v gradbeništvu, industriji ali transportni industriji. Intuitivno upravljano vrtljivo stikalo in obsežna opustitev elektronskih komponent zagotavljata najlažje upravljanje z napravo. Ergonomski detajli, majhna teža, 4 velika kolesa ter kljuka žerjava olajšajo upravljanje in transport naprave tudi na zahtevnem terenu. Če je potrebno, se lahko HD 18 / 50-4 Cage Classic prenaša tudi z viličarjem, kar dokazuje maksimalno fleksibilnost pri transportu in delu s strojem.
Značilnosti in prednosti
Velik integriran vodni filter
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisa.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
- Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|max. 500 / max. 50
|Količina pretoka (l/h)
|1800
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Gorivo
|Električen
|Moč motorja (Kw)
|30
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|380 - 415
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tip črpalke
|Ročična gred
|Teža brez dodatkov (Kg)
|307
|Teža (z dodatki) (Kg)
|321
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|331,532
|Mere (D × Š × V) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Industrijska pištola
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 700 mm
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Heavy duty
- Varnostni ventil
- Števec delovnih ur
Video posnetki
Področja uporabe
- Za odstranjevanje barve in rje s kovinskih površin
- Za odstranjevanje alg, školjk, inkrustracije in kalcifikacije na plovilih
- Čiščenje stropa, skladišč in tovornih zabojnikov
- Za odstranjevanje sledi pnevmatik na vzletno-pristajalnih stezah na letališčih
- Čiščenje cevi, cistern in drugih posod na naftnih ploščadih
- Splošno čiščenje rezervoarjev in čiščenje izmenjevalnikov toplote
- Čiščenje avtocistern, tovornih vagonov, vozil in opreme
- Za čiščenje lakirnic, rešetk, strojnih delov
- Za čiščenje gradbenih strojev in njihovih delov, kot so verige, mešalne gredi ali mešalne posode
- Za čiščenje gradbene opreme, kot so opaž in odra, kot tudi vozila