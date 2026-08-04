Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic
Visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic: impresionira s 1000 barskim delovnim tlakom, 900 l urnim pretokom in obvodno pištolo. Odstrani celo najbolj trdovratno umazanijo.
Idealen za univerzalno uporabo v gradbeništvu in industriji: naš vsestranski visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic iz kompaktnega razreda UHP. V središču naprave je izjemno močna industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Opremljen je z obvodno pištolo, ima delovni tlak 1000 barov, črpa 900 litrov vode na uro in zanesljivo in hitro odstranjuje tudi najbolj trdovratno umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Učinkovita industrijska visokotlačna črpalkaBat iz karbida z dolgo življensko dobo Storitvi prijazna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali bati. Centralna zasnova ventila za visoko volumetrično učinkovitost.
Udobna pištola WOMAErgonomski ročaj in lahka zasnova za lažje upravljanje. Delo brez napora zaradi zmanjšane sile upogiba.
Vzdržljivo in robustnoNizki pogonski in servisni stroški Preprečuje nenaden udarec, saj se tlak pri odstranjevanju pištole počasi povečuje.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
- Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|1000 / 100
|Količina pretoka (l/h)
|980
|Dovodna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električen
|Moč motorja (Kw)
|35
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|380 - 415
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tip črpalke
|Ročična gred
|Teža brez dodatkov (Kg)
|378
|Teža (z dodatki) (Kg)
|392
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|395,5
|Mere (D × Š × V) ( )
|1395 x 789 x 1088
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: UHP pištola (Dump gun)
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 750 mm
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Varnostni ventil
- Števec delovnih ur
Video posnetki
Področja uporabe
- Gradbeništvo
- Industrija
- Prevoz