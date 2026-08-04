Idealen za univerzalno uporabo v gradbeništvu in industriji: naš vsestranski visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic iz kompaktnega razreda UHP. V središču naprave je izjemno močna industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Opremljen je z obvodno pištolo, ima delovni tlak 1000 barov, črpa 900 litrov vode na uro in zanesljivo in hitro odstranjuje tudi najbolj trdovratno umazanijo.