Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic

Visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic: impresionira s 1000 barskim delovnim tlakom, 900 l urnim pretokom in obvodno pištolo. Odstrani celo najbolj trdovratno umazanijo.

Idealen za univerzalno uporabo v gradbeništvu in industriji: naš vsestranski visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic iz kompaktnega razreda UHP. V središču naprave je izjemno močna industrijska visokotlačna črpalka WOMA z visoko volumetrično učinkovitostjo. Opremljen je z obvodno pištolo, ima delovni tlak 1000 barov, črpa 900 litrov vode na uro in zanesljivo in hitro odstranjuje tudi najbolj trdovratno umazanijo.

Značilnosti in prednosti
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic: Učinkovita industrijska visokotlačna črpalka
Učinkovita industrijska visokotlačna črpalka
Bat iz karbida z dolgo življensko dobo Storitvi prijazna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali bati. Centralna zasnova ventila za visoko volumetrično učinkovitost.
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic: Udobna pištola WOMA
Udobna pištola WOMA
Ergonomski ročaj in lahka zasnova za lažje upravljanje. Delo brez napora zaradi zmanjšane sile upogiba.
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic: Vzdržljivo in robustno
Vzdržljivo in robustno
Nizki pogonski in servisni stroški Preprečuje nenaden udarec, saj se tlak pri odstranjevanju pištole počasi povečuje.
Visoka mobilnost
  • Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
  • Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar/Mpa) 1000 / 100
Količina pretoka (l/h) 980
Dovodna temperatura (°C) 45
Gorivo Električen
Moč motorja (Kw) 35
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 380 - 415
Frekvenca (Hz) 50
Tip črpalke Ročična gred
Teža brez dodatkov (Kg) 378
Teža (z dodatki) (Kg) 392
Teža vključno z embalažo (Kg) 395,5
Mere (D × Š × V) ( ) 1395 x 789 x 1088

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: UHP pištola (Dump gun)
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 750 mm
  • Šoba s ploščatim curkom

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
  • Varnostni ventil
  • Števec delovnih ur
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic

Video posnetki

Področja uporabe
  • Gradbeništvo
  • Industrija
  • Prevoz
Dodatna oprema