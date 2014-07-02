Z do 500 bar delovnega tlaka bo ta naprava kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna Cage oblika je še posebej stabilna: lahko jo nakladate z žerjavom – vsi elementi so zaščiteni z vseh strani. Številne druge prednosti vas bodo prepričale, da je ta naprava prva izbira vseh profesionalcev. Praktično in udobno: zahvaljujoč držalu za palico in kavlju za cev je pribor vedno pri roki. Števec delovnih ur prikazuje natančne vrednosti delovanja črpalke. Varno shranjevanje: pribor in orodje lahko shranite v zavarovanem predalu. Enostavno transportiranje: s pomočjo principa transportnega vozička lahko napravo premikate tako enostavno kot naprave na 4 kolesih - predvsem na neprehodnem terenu kot so razna gradbišča. Zanesljivo in varno: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za potreben tlak. Opcijska varovalka pomanjkanja vode ščiti tako uporabnika kot tudi črpalko.