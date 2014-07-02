Pometač KM 70/20 C

Žal želeni izdelek ni več del naše trenutne ponudbe izdelkov. Dodatki, čistila in navodila za uporabo so še vedno na voljo.

Preklopite na trenutno izbiro izdelkov.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.

PRIZNANJA

Najboljši stroji za pometanje KM 70 20 C

Najboljše po izboru revije Heimwerker Praxis 2014

Naš stroj za pometanje KM 70/20 C je revija "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014" uvrstila med najboljše rešitve na področju orodij.

Najboljše orodje za stroje za pometanje KM 70 20 C

Najboljše orodje leta 2014

Stroj za pometanje KM 70/20 C je revija "Heimwerker Praxis" označila za "NAJBOLJŠE ORODJE LETA 2014".