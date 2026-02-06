Čistič okien WV 1

Čistenie okien bez námahy, bez šmúh a trikrát rýchlejšie ako predtým: Čistič okien WV 1 s odsávaním od spoločnosti Kärcher.

V porovnaní s konvenčnými metódami umožňuje praktický čistič okien WV 1 s odsávaním od spoločnosti Kärcher čistenie bez námahy, bez šmúh a trikrát rýchlejšie ako predtým. Voda je spoľahlivo odsávaná z okna – bez kvapkajúcej špinavej vody a bez šmúh. Vďaka pohodlnému ovládaniu batérie a kompaktnej konštrukcii zaručuje WV 1 maximálnu flexibilitu pri čistení všetkých hladkých povrchov v domácnosti.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Práca s ním je veľmi pohodlná a príjemná
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1: Kompaktný a praktický
Kompaktný a praktický
Malé, šikovné zariadenie robí čistenie hladkých povrchov ešte pohodlnejším.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1: LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Rozmanité aplikácie
  • Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
3-krát rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu sú kvapky vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná.
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 250
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 25
Čas nabíjania batérie (min) 150
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 250 x 275

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)

Výbava

  • Sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1
Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 1 náhradný diel

