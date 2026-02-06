Čistič okien WV 1 Bath Edition

Umývanie okien a najmä kúpeľňových povrchov bez námahy, šmúh a až trikrát rýchlejšie: Akumulátorový čistič okien WV 1 Bath Edition od spoločnosti Kärcher.

V porovnaní s konvenčnými metódami umožňuje praktický čistič okien WV 1 Bath Edition od spoločnosti Kärcher čistenie bez námahy, bez šmúh a trikrát rýchlejšie ako predtým. Voda je spoľahlivo odsávaná z okna – bez kvapkajúcej špinavej vody a bez šmúh. Kompaktný, praktický a veľmi pohodlný ako zariadenie napájané z batérie, WV 1 Bath Edition zaisťuje maximálnu flexibilitu pri čistení okien a tiež dlaždíc, sprchy, zrkadiel a mnohých ďalších hladkých povrchov v domácnosti. Vďaka kombinácii WV 1, modrej sacej stierky a utierky z mikrovlákna absorbujúcej vlhkosť nemá kondenzácia alebo iné vodné škvrny šancu.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1 Bath Edition: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Práca s ním je veľmi pohodlná a príjemná
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1 Bath Edition: Kompaktný a praktický
Kompaktný a praktický
Malé, šikovné zariadenie robí čistenie hladkých povrchov ešte pohodlnejším. Pomocou akumulátorového vysávača na okná dosiahnete aj na dolný okraj okna.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1 Bath Edition: LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Rozmanité aplikácie
  • Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
3-krát rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu sú kvapky vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná.
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 250
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 25
Čas nabíjania batérie (min) 150
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 250 x 275

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
  • Utierka z mikrovlákna
  • Stierka, široká: 1 x

Výbava

  • Sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 1 Bath Edition
Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Obkladačky
  • Dlažba
  • Zrkadlá
  • Okná a sklenené povrchy
  • Sklenené stoly
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 1 Bath Edition náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher