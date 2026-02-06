Čistič okien WV 1 Bath Edition
Umývanie okien a najmä kúpeľňových povrchov bez námahy, šmúh a až trikrát rýchlejšie: Akumulátorový čistič okien WV 1 Bath Edition od spoločnosti Kärcher.
V porovnaní s konvenčnými metódami umožňuje praktický čistič okien WV 1 Bath Edition od spoločnosti Kärcher čistenie bez námahy, bez šmúh a trikrát rýchlejšie ako predtým. Voda je spoľahlivo odsávaná z okna – bez kvapkajúcej špinavej vody a bez šmúh. Kompaktný, praktický a veľmi pohodlný ako zariadenie napájané z batérie, WV 1 Bath Edition zaisťuje maximálnu flexibilitu pri čistení okien a tiež dlaždíc, sprchy, zrkadiel a mnohých ďalších hladkých povrchov v domácnosti. Vďaka kombinácii WV 1, modrej sacej stierky a utierky z mikrovlákna absorbujúcej vlhkosť nemá kondenzácia alebo iné vodné škvrny šancu.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťPráca s ním je veľmi pohodlná a príjemná
Kompaktný a praktickýMalé, šikovné zariadenie robí čistenie hladkých povrchov ešte pohodlnejším. Pomocou akumulátorového vysávača na okná dosiahnete aj na dolný okraj okna.
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu sú kvapky vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná.
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|250
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|25
|Čas nabíjania batérie (min)
|150
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 250 x 275
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Utierka z mikrovlákna
- Stierka, široká: 1 x
Výbava
- Sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Obkladačky
- Dlažba
- Zrkadlá
- Okná a sklenené povrchy
- Sklenené stoly
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 1 Bath Edition náhradný diel
