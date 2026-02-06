Čistič okien WV 1 Plus
S čističom na okná WV 1 Plus Window Vac a rozprašovačom s utierkou na čistenie z mikrovlákna môžete čistiť okná bez námahy a trikrát rýchlejšie ako predtým, s výsledkami bez šmúh.
Čistič okien WV 1 Plus od spoločnosti Kärcher sa stará o čistotu okien bez šmúh a šetrí veľa času a námahy. Inteligentná kombinácia rozprašovacej fľaše a stierky zaručuje mimoriadne účinné čistenie. Praktické zariadenie potom nemá problém vysávať vodu z okna zakaždým, keď ho použijete - bez kvapkajúcej špinavej vody a bez šmúh. V porovnaní s konvenčnými metódami je ručné čistenie výrazne jednoduchšie a trikrát rýchlejšie ako predtým. Pohodlná prevádzka na batérie a kompaktná konštrukcia zaručujú maximálnu flexibilitu pri čistení všetkých hladkých povrchov v domácnosti. Vyskúšajte si to a presvedčte sa sami!
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťPráca s ním je veľmi pohodlná a príjemná
Kompaktný a praktickýMalé, šikovné zariadenie robí čistenie hladkých povrchov ešte pohodlnejším.
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu sú kvapky vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná.
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|250
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|25
|Čas nabíjania batérie (min)
|150
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 250 x 275
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
Výbava
- Sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 1 Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher