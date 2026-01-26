Čistič okien WV 4-4 Plus

Čistenie bez šmúh: Čistič okien s inovatívnou silikónovou čepeľou presviedča svojou všestrannosťou a nekonečnou prevádzkovou dobou. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.

Výkon, ktorý zapôsobí: Čistič okien WV 4-4 Plus zaujme vymeniteľnou batériou pre nekonečnú prevádzkovú dobu bez prerušenia, LED indikátorom stavu batérie, ako aj inovatívnou silikónovou stierkou, ktorá umožňuje čistenie okien až po okraj podlahy. Inteligentná kombinácia fľaše s rozprašovačom a utierky z mikrovlákna, ako aj funkcia odsávania okenného vysávača zaručujú trblietavé okná - bez akýchkoľvek pruhov a zvyškov. Všetky ostatné hladké povrchy sa dajú ľahko čistiť. Umývanie okien ergonomickým akumulátorovým čističom okien Kärcher WV 4-4 Plus je mimoriadne hygienické, pretože pri vyprázdňovaní a čistení nádrže neprichádza do priameho kontaktu so znečistenou vodou. Vymeniteľný akumulátor 4 V Kärcher Power nie je súčasťou dodávky. Kompatibilný so všetkými zariadeniami platformy 4 V Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus: 4 V akumulátor Kärcher Power Vymeniteľná batéria dostupná ako samostatné príslušenstvo
4 V akumulátor Kärcher Power Vymeniteľná batéria dostupná ako samostatné príslušenstvo
Maximálna flexibilita a predĺžená doba prevádzky vďaka prídavnej batérii. Dlhotrvajúci, bezpečný a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus: Stierka s technológiou tekutého silikónu
Stierka s technológiou tekutého silikónu
Vďaka inovatívnej čistiacej stierke je čistenie ešte flexibilnejšie.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus: LED indikátor doby chodu
LED indikátor doby chodu
3 LED diódy indikujú aktuálny stav nabíjania zariadenia.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
  • Nádrž na špinavú vodu ľahko vypustite a vyčistite bez toho, aby ste prišli do kontaktu s vodou alebo nečistotami.
Príjemne tichý
  • Tichý chod čističa okien robí prácu ešte príjemnejšou.
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3x rýchlejšie čistejšie
  • Čistenie okien je s čističom okien napájaným z batérie trikrát rýchlejšie.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Nepríjemné kvapky sú minulosťou vďaka elektrickému nasávaniu vody.
Rozmanité aplikácie
  • Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 4 V Systém batérií
Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 150
Napätie (V) nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacita batérie (Ah) 2,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 120 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 40 (2,5 Ah)
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 133 x 281 x 311

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml

Výbava

  • Sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus
Batériový čistič okien Čistič okien WV 4-4 Plus

Video

Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Čistič okien WV 4-4 Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher