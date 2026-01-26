Čistič okien WV 4-4 Plus
Čistenie bez šmúh: Čistič okien s inovatívnou silikónovou čepeľou presviedča svojou všestrannosťou a nekonečnou prevádzkovou dobou. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.
Výkon, ktorý zapôsobí: Čistič okien WV 4-4 Plus zaujme vymeniteľnou batériou pre nekonečnú prevádzkovú dobu bez prerušenia, LED indikátorom stavu batérie, ako aj inovatívnou silikónovou stierkou, ktorá umožňuje čistenie okien až po okraj podlahy. Inteligentná kombinácia fľaše s rozprašovačom a utierky z mikrovlákna, ako aj funkcia odsávania okenného vysávača zaručujú trblietavé okná - bez akýchkoľvek pruhov a zvyškov. Všetky ostatné hladké povrchy sa dajú ľahko čistiť. Umývanie okien ergonomickým akumulátorovým čističom okien Kärcher WV 4-4 Plus je mimoriadne hygienické, pretože pri vyprázdňovaní a čistení nádrže neprichádza do priameho kontaktu so znečistenou vodou. Vymeniteľný akumulátor 4 V Kärcher Power nie je súčasťou dodávky. Kompatibilný so všetkými zariadeniami platformy 4 V Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
4 V akumulátor Kärcher Power Vymeniteľná batéria dostupná ako samostatné príslušenstvoMaximálna flexibilita a predĺžená doba prevádzky vďaka prídavnej batérii. Dlhotrvajúci, bezpečný a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.
Stierka s technológiou tekutého silikónuVďaka inovatívnej čistiacej stierke je čistenie ešte flexibilnejšie.
LED indikátor doby chodu3 LED diódy indikujú aktuálny stav nabíjania zariadenia.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Nádrž na špinavú vodu ľahko vypustite a vyčistite bez toho, aby ste prišli do kontaktu s vodou alebo nečistotami.
Príjemne tichý
- Tichý chod čističa okien robí prácu ešte príjemnejšou.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3x rýchlejšie čistejšie
- Čistenie okien je s čističom okien napájaným z batérie trikrát rýchlejšie.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Nepríjemné kvapky sú minulosťou vďaka elektrickému nasávaniu vody.
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Napätie (V)
|nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita batérie (Ah)
|2,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 120 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 40 (2,5 Ah)
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|133 x 281 x 311
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
Výbava
- Sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 4-4 Plus náhradný diel
