Čistič okien WV 6 Bath Edition
Vďaka inovatívnej technológii stierok je teraz používanie ešte flexibilnejšie, a preto ideálne pre okná a mnohé povrchy v kúpeľni: akumulátorový vysávač na okná WV 6 Bath Edition.
Kärcher opäť vylepšil pôvodný akumulátorový čistič okien s odsávaním a vyvinul ešte flexibilnejší model s inovatívnou technológiou nožov a dlhšou dobou prevádzky akumulátora – WV 6 Bath Edition. Nová dlhšia sacia hubica umožňuje odstrániť prebytočnú tekutinu z celých povrchov bez prerušenia. Extra dlhá doba prevádzky akumulátorového vysávača okien 100 minút znamená, že môžete pracovať ešte dlhšie. Čistenie môžete tiež presne naplánovať vďaka displeju, ktorý indikuje zostávajúce minúty výdrže batérie. Funkcia odsávania našich čističov na okná zaisťuje mimoriadne účinné a žiarivé čistenie okien – bez šmúh a zvyškov. Ergonomický akumulátorový čistič okien Kärcher WV 6 Edition navyše umožňuje mimoriadne hygienické čistenie, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou. Vďaka kombinácii WV 6, modrej sacej stieky a utierky z mikrovlákna absorbujúcej vlhkosť nemá kondenzácia alebo iné vodné škvrny šancu ani na povrchoch kúpeľní.
Vlastnosti a výhody
Vylepšená technológia stierokInovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Extra dlhá výdrž batérieS extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Vyberateľná stierkaStierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie zobrazuje zvyšnú dobu chodu batérie na minútu presne. Čistenie je možné lepšie plánovať.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Výdrž batérie (min)
|100
|Čas nabíjania batérie (min)
|170
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 300
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,8
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|126 x 280 x 310
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka (1 ks)
- Utierka z mikrovlákna
- Stierka, široká: 1 x
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Obkladačky
- Dlažba
- Zrkadlá
- Okná a sklenené povrchy
- Sklenené stoly
