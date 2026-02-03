Čistič okien WV 6 Plus
S inovatívnou technológiou stierky a ešte flexibilnejšou aplikáciou: akumulátorový čistič okien WV 6 Plus s odsávaním pre čisté okná bez akýchkoľvek šmúh.
Kärcher opäť vylepšil svoj originálny čistič okien s odsávaním a vyvinul ešte flexibilnejší model s inovatívnou technológiou stierok a dlhšou dobou chodu batérie – WV 6 Plus. Nová dlhšia sacia stierka vám umožní odstrániť prebytočnú tekutinu z celej plochy na jedno nabitie. Extra dlhá výdrž batérie až 100 minút znamená, že môžete pracovať ešte dlhšie. Čistenie si môžete naplánovať presne vďaka displeju, ktorý indikuje zostávajúce minúty prevádzkovej doby. Ako zvyčajne, inteligentná kombinácia rozprašovača a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania čističa okien WV 6 Plus zaručuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivo čisté okná – bez šmúh alebo zvyškov. Ergonomický čistič okien s odsávaním WV 6 Plus od spoločnosti Kärcher vám okrem toho umožní mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože neprídete do priameho kontaktu so znečistenou vodou.
Vlastnosti a výhody
Vylepšená technológia stierokInovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Extra dlhá výdrž batérieS extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Vyberateľná stierkaStierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie zobrazuje zvyšnú dobu chodu batérie na minútu presne. Čistenie je možné lepšie plánovať.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Výdrž batérie (min)
|100
|Čas nabíjania batérie (min)
|170
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 300
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,8
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|126 x 280 x 310
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 6 Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher