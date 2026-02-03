Čistič okien WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa
S inovatívnou technológiou stierok a tromi ďalšími stierkami rôznych farieb: Batériový WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa s individuálnym dotykom pre čisté okná bez šmúh.
Batériami napájaný WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa zaujme používateľov inovatívnou technológiou čepele a dlhou výdržou batérie. Dlhšia sacia stierka umožňuje bez prerušenia odstraňovať prebytočnú tekutinu z celých povrchov. Špeciálna edícia nielenže čistí efektívne, ale aj štýlovo: Obsahuje tri ďalšie čepele rôznych farieb, ktoré je možné vymeníť, čo dáva aku čističu okien individuálny nádych. Batériový čistič okien má navyše mimoriadne dlhú výdrž batérie 100 minút, čo znamená, že môžete pokračovať v práci ešte dlhšie. Svoje čistenie môžete tiež naplánovať presne vďaka displeju, ktorý zobrazuje zostávajúce minúty chodu. Ako obvykle, inteligentná kombinácia fľaše s rozprašovačom a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou nasávania čističa okien zaručuje mimoriadne efektívne čistenie okien - bez pruhov alebo zvyškov. Ergonomický batériový Kärcher WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa navyše zaisťuje zvlášť hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so špinavou vodou.
Vlastnosti a výhody
Vylepšená technológia stierok
- Inovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Extra dlhá výdrž batérie
- S extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Moderný dizajn
- Vizuálne zvýraznenie: Čierny dizajn zariadenia a stierky v rôznych farbách.
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie zobrazuje zvyšnú dobu chodu batérie na minútu presne. Čistenie je možné lepšie plánovať.
Vyberateľná stierka
- Stierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Výdrž batérie (min)
|100
|Čas nabíjania batérie (min)
|170
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 300
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,8
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|126 x 280 x 310
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Stierka, široká: 3 x
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher