Čistič okien WV 6 Plus P
Ešte flexibilnejší z hľadiska použitia a s inovatívnou technológiou stierok: aku čistič okien s odsávaním WV 6 Plus pre žiarivo čisté okná bez akýchkoľvek šmúh.
Kärcher opäť vylepšil a vyvinul ešte flexibilnejší model čističa okien s odsávaním s inovatívnou technológiou stierok a dlhšou dobou prevádzky akumulátora – WV 6 Plus. Nová dlhšia sacia hubica vám umožní odstrániť prebytočnú tekutinu z celého povrchu. Extra dlhá výdrž batérie 100 minút znamená, že môžete pracovať ešte dlhšie. Upratovanie si môžete naplánovať presne vďaka displeju, ktorý zobrazuje zostávajúce minúty prevádzkovej doby. Ako obvykle, inteligentná kombinácia sprejovej fľaše a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania na čističi okien zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. S priloženou utierkou z mikrovlákien Outdoor je možné čistiť aj veľmi znečistené povrchy vo vonkajších priestoroch. Okrem toho ergonomický čistič okien Kärcher WV 6 Plus zabezpečuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou.
Vlastnosti a výhody
Vylepšená technológia stierokInovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Extra dlhá výdrž batérieS extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Vyberateľná stierkaStierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie zobrazuje zvyšnú dobu chodu batérie na minútu presne. Čistenie je možné lepšie plánovať.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Výdrž batérie (min)
|100
|Čas nabíjania batérie (min)
|170
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 300
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,8
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|126 x 280 x 310
Balenie obsahuje
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 6 Plus P náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher