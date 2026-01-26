Čistič okien WV 7 Signature Line

Akumulátorový čistič okien WV 7 Signature Line s inovatívnou sacou stierkou pre flexibilné použitie. S rozprašovacou fľašou, dvoma utierkami a čistiacim prostriedkom.

Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Nový rad WV 7 Signature Line: na prvý pohľad rozpoznateľný ako najlepšie zariadenie vo svojej produktovej kategórii Kärcher a náš nový štandard v oblasti čističov okien. Jeho elegantný dizajn, zredukovaný len na to podstatné, robí čistenie ešte pohodlnejším a jednoduchším. Jedinečné funkcie ako je podpora aplikácie pre počiatočné spustenie, tipy na čistenie či vylepšená sacia hubica ešte viac uľahčujú vrátenie WOW efektu oknám a všetkým hladkým povrchom.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 7 Signature Line: Výhody Signature Line
Výhody Signature Line
Podpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 7 Signature Line: Exkluzívny úložný box
Exkluzívny úložný box
Pre praktické uloženie čističa okien vrátane príslušenstva.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 7 Signature Line: Vylepšená technológia stierok
Vylepšená technológia stierok
Inovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
  • S extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Ergonomický dizajn
  • Kompaktný a ľahký s ergonomickou rukoväťou pre maximálne pohodlie.
Vyberateľná stierka
  • Stierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
  • Hygienické vyberanie a vyprázdňovanie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu so špinou.
3-krát rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
  • Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm) 170
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 150
Výdrž batérie (min) 100
Čas nabíjania batérie (min) 170
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 300
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Rozmery (d x š x v) (mm) 126 x 280 x 310

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka (1 ks)
  • Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
  • Úzka sacia hubica
  • Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
  • Škrabka na nečistoty

Výbava

  • Sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 7 Signature Line
Batériový čistič okien Čistič okien WV 7 Signature Line

Video

Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 7 Signature Line náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher