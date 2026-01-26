Čistič okien WV 7 Signature Line
Akumulátorový čistič okien WV 7 Signature Line s inovatívnou sacou stierkou pre flexibilné použitie. S rozprašovacou fľašou, dvoma utierkami a čistiacim prostriedkom.
Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Nový rad WV 7 Signature Line: na prvý pohľad rozpoznateľný ako najlepšie zariadenie vo svojej produktovej kategórii Kärcher a náš nový štandard v oblasti čističov okien. Jeho elegantný dizajn, zredukovaný len na to podstatné, robí čistenie ešte pohodlnejším a jednoduchším. Jedinečné funkcie ako je podpora aplikácie pre počiatočné spustenie, tipy na čistenie či vylepšená sacia hubica ešte viac uľahčujú vrátenie WOW efektu oknám a všetkým hladkým povrchom.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature LinePodpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Exkluzívny úložný boxPre praktické uloženie čističa okien vrátane príslušenstva.
Vylepšená technológia stierokInovatívna dlhá stierka zvyšuje flexibilitu čistenia – ideálne sa hodí na použitie v blízkosti podlahy.
Displej na zobrazenie zvyšnej doby nabitia batérie s minútovou presnosťou
- S extra dlhou výdržou batérie 100 minút je zaručené čistenie bez prerušovania.
Ergonomický dizajn
- Kompaktný a ľahký s ergonomickou rukoväťou pre maximálne pohodlie.
Vyberateľná stierka
- Stierka sa dá po každom čistení jednoducho vybrať z odsávacej hubice a vyčistiť.
Hygienické a rýchle vyprázdnenie nádrže
- Hygienické vyberanie a vyprázdňovanie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu so špinou.
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Rozmanité aplikácie
- Vhodný na všetky hladké povrchy, ako sú dlaždice, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|150
|Výdrž batérie (min)
|100
|Čas nabíjania batérie (min)
|170
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 300
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|126 x 280 x 310
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
- Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
- Škrabka na nečistoty
Výbava
- Sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
