WV 5 Plus N Čierna Edícia
Batériami napájaná sada na vysávanie okien WV 5 Plus N Čierna Edícia zaistí čistenie okien bez kvapiek a bez šmúh. Voliteľná batéria navyše umožňuje nepretržité čistenie.
S modelom WV 5 Plus N Čierna Edícia prináša Kärcher, vynálezca akumulátorového čisitča okien s odsávaním, na trh zariadenie, ktoré zdokonaľuje čistenie okien bez námahy a bez kvapiek. Dlhšie čistenie je možné bez problémov vďaka predĺženej dobe chodu batérie. Vďaka praktickému systému výmeny batérií umožňuje zakúpenie druhej batérie nepretržité čistenie okien. Mäkká rukoväť zariadenia zaisťuje, že WV 5 Plus prekonáva predchádzajúce modely v oblasti manipulácie a ergonómie. Zariadenie je tiež vybavené nastaviteľnými dištančnými prvkami na sacej hubici. Táto funkcia umožňuje lepšie čistenie okien až po okraje. Súčasťou dodávky je úzka sacia hubica pre mriežkové okná. Perfektná kombinácia fľaše s rozprašovačom a utierky z mikrovlákna zaručuje efektívne čistenie a v kombinácii s batériou dokonale čistí okná.
Vlastnosti a výhody
Vyberateľná batériaVďaka vyberateľnej batérii a možnosti dokúpenia náhradnej batérie vyčistíte všetky okná bez prerušovania.
Pohodlné čistenie okrajovVďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérieVďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. 3 LED diódy signalizujúce aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
- V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- S akumulátorovým čističom okien s odsávaním vyčistíte okná 3x rýchlejšie ako bežnými metódami.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|185
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,7
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 280 x 325
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
WV 5 Plus N Čierna Edícia náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher