Ponorné kalové čerpadlo SP 22.000 Dirt
22 000 l/h, robustné a spoľahlivé: Ponorné čerpadlo na špinavú vodu SP 22.000 Dirt s integrovaným predfiltrom a výškovo nastaviteľným plavákovým spínačom pre väčšiu flexibilitu.
SP 22.000 Dirt je najvýkonnejšie ponorné čerpadlo na špinavú vodu od spoločnosti Kärcher. S rýchlosťou až 22 000 l/h je ideálny pre mimoriadne náročné odvodňovacie práce, ako sú veľké záhradné jazierka, zaplavené pivnice alebo stavebné jamy. Čerpadlá dokážu spracovať častice nečistôt až do 30 mm. Ak hrozí, že väčšie častice nečistôt spôsobia upchatie, integrovaný predfilter z nehrdzavejúcej ocele je možné stiahnuť nadol, aby sa chránilo obežné koleso čerpadla. Tesnenie posuvného krúžku, ktoré sa používa aj v rade Professional, zaručuje extra dlhú životnosť. Existuje dokonca možnosť predĺžiť záruku na päť rokov. Plavákový spínač umožňuje ďalšie praktické funkcie: Automaticky zapína a vypína čerpadlo v závislosti od hladiny vody, zabraňuje chodu nasucho a jeho výšku je možné nastaviť. Môže byť tiež zaistený tak, aby ponorné čerpadlo počas nepretržitej prevádzky čerpalo až do hĺbky 35 mm. Pripojovací závit Quick Connect tiež umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Vlastnosti a výhody
Keramické mechanické tesneniePre extra dlhú životnosť.
Výškovo prestaviteľný plavákový spínačZvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.
Rýchlospojka Quick ConnectPrípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4“ a 1 1/2".
Dimenzované na znečistenú vodu
- Spoľahlivé odčerpanie vody s čiastočkami špiny až do veľkosti 30 milimetrov.
Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Na prestavenie na trvalú prevádzku.
Pohodlné držadlo
- Dá sa pohodlne uchopiť a používať
Odolný a zabudovaný antikorový predfilter
- Chráni čerpadlo pred silným znečistením a zabraňuje jeho upchatiu
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|750
|Prietok max. (l/h)
|< 22000
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Dopravná výška (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Zrnitosť (mm)
|max. 30
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Min. zvyšková voda, manuálne (mm)
|35
|Výška zostatkovej vody (mm)
|35
|Pripájací závit
|G1 1/2
|Pripojovací závit na strane tlaku
|Vnútorný závit G1 1/2
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 291 x 354
Balenie obsahuje
- Hadicová prípojka: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Výbava
- Pohodlné držadlo
- Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice
- Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky: Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
- Integrovaný antikorový predfilter
- V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody
- Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody
- Keramické mechanické tesnenie
Oblasti využitia
- Na odčerpávanie vody zo záhradných jazierok
- Na použitie pri záplavách
- Na odčerpávanie stavebných jám do max. 100 m³
