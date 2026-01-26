Domáca vodáreň BP 3.200 Home
Výkonné čerpadlo BP 3.200 Home s integrovanou nádržou na kompenzáciu tlaku čerpá lacnú regenerovanú vodu plne automaticky do celého domu.
Lacná recyklovaná voda pre práčky, splachovanie toaliet atď.: Čerpadlo BP 3.200 Home spĺňa vysoké štandardy kvality Kärcher a zásobuje domácnosti spoľahlivým zdrojom úžitkovej vody. Umožňuje používateľom jednoducho pripojiť a používať alternatívne zdroje vody, ako sú studne alebo nádržky - automaticky, so správnym množstvom tlaku a kapacity. BP 3.200 Home sa automaticky vypína v závislosti od množstva potrebnej vody. Čerpadlo je vybavené širokou škálou funkcií, ako je spätný ventil, integrovaný indikátor tlaku, tlaková kompenzačná nádoba (19 litrov) a tepelná ochrana. Ergonomická rukoväť na prenášanie uľahčuje manipuláciu a prepravu. Základňu čerpadla je možné pripevniť k podlahe pomocou skrutiek, čím sa zabezpečí, že čerpadlo bezpečne stojí. BP 3.200 Home sa ľahko používa s vypínačom priamo na čerpadle. Vysokokvalitné komponenty ako príruba z nehrdzavejúcej ocele a hriadeľ motora nielenže vyzerajú atraktívne, ale sľubujú aj mimoriadne dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Integrovaná tepelná poistkaOchrana čerpadla pred prehriatím.
Príruba a hriadeľ z antikoruOdolné materiály pre dlhú životnosť.
Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Optimálna kontrola a údržba.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|600
|Prietok max. (l/h)
|< 3200
|Dopravná výška (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Pracovný tlak (bar)
|1,5 - 2,8
|Nasávacia výška max. (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|439 x 269 x 517
Balenie obsahuje
- Vrát. 2 pripájacích adaptérov pre čerpadlá G1
Výbava
- Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 19 l
- Integrovaný ukazovateľ tlaku
- Hlavný vypínač s ochranou pred striekajúcou vodou
- Tepelná poistka
- Antikorová príruba a hriadeľ
- Vrát. spätného ventila
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
Video
Oblasti využitia
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
Príslušenstvo
Domáca vodáreň BP 3.200 Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher