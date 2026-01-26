Domáca vodáreň BP 3.200 Home

Výkonné čerpadlo BP 3.200 Home s integrovanou nádržou na kompenzáciu tlaku čerpá lacnú regenerovanú vodu plne automaticky do celého domu.

Lacná recyklovaná voda pre práčky, splachovanie toaliet atď.: Čerpadlo BP 3.200 Home spĺňa vysoké štandardy kvality Kärcher a zásobuje domácnosti spoľahlivým zdrojom úžitkovej vody. Umožňuje používateľom jednoducho pripojiť a používať alternatívne zdroje vody, ako sú studne alebo nádržky - automaticky, so správnym množstvom tlaku a kapacity. BP 3.200 Home sa automaticky vypína v závislosti od množstva potrebnej vody. Čerpadlo je vybavené širokou škálou funkcií, ako je spätný ventil, integrovaný indikátor tlaku, tlaková kompenzačná nádoba (19 litrov) a tepelná ochrana. Ergonomická rukoväť na prenášanie uľahčuje manipuláciu a prepravu. Základňu čerpadla je možné pripevniť k podlahe pomocou skrutiek, čím sa zabezpečí, že čerpadlo bezpečne stojí. BP 3.200 Home sa ľahko používa s vypínačom priamo na čerpadle. Vysokokvalitné komponenty ako príruba z nehrdzavejúcej ocele a hriadeľ motora nielenže vyzerajú atraktívne, ale sľubujú aj mimoriadne dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Integrovaná tepelná poistka
Ochrana čerpadla pred prehriatím.
Príruba a hriadeľ z antikoru
Odolné materiály pre dlhú životnosť.
Integrovaný ukazovateľ tlaku
  • Optimálna kontrola a údržba.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 600
Prietok max. (l/h) < 3200
Dopravná výška (m) max. 36
Tlak (bar) max. 3,6
Pracovný tlak (bar) 1,5 - 2,8
Nasávacia výška max. (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 439 x 269 x 517

Balenie obsahuje

  • Vrát. 2 pripájacích adaptérov pre čerpadlá G1

Výbava

  • Integrovaná nádoba na vyrovnávanie tlaku: 19 l
  • Integrovaný ukazovateľ tlaku
  • Hlavný vypínač s ochranou pred striekajúcou vodou
  • Tepelná poistka
  • Antikorová príruba a hriadeľ
  • Vrát. spätného ventila
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
Video

Oblasti využitia
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky
Príslušenstvo
Domáca vodáreň BP 3.200 Home náhradný diel

