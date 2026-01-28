Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden Set Plus
Záhradná súprava BP 5.000 Plus je vďaka setu sacej a záhradnej hadici okamžite pripravená na použitie. Odolné a výkonné záhradné čerpadlo je ideálne na polievanie z nádrží/cisterien.
Okamžite použiteľné: Súprava záhradného čerpadla BP 5.000 Garden Set Plus s 3,5 m špirálovou hadicou odolnou voči vákuu vrátane filtra a spätného ventilu (pripojovací závit G1", priemer 3/4") a súprava záhradnej hadice vrátane 20 m Kärcher PrimoFlex hadica (priemer 1/2") je perfektná na polievanie záhrady z vodnej nádrže alebo sudov na dažďovú vodu. Sada záhradnej hadice obsahuje aj hubicu, konektory a adaptér na kohútik. Robustné čerpadlo sa ľahko prenáša vďaka ergonomickej rukoväti. Záhradné čerpadlá Kärcher sú bezúdržbové, možno ich inštalovať bez použitia náradia a pohodlne zapínať a vypínať, vďaka veľkému nožnému spínaču, ktorý chráni chrbát. Vysokokvalitné materiály sľubujú dlhú životnosť. Kärcher ponúka aj predĺženú záruku na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné BP 5.000 Garden rozšíriť na čerpadlo s automatickou funkciou Start/Stop - pre ešte väčší komfort na záhrade alebo pre zásobovanie úžitkovou vodou v domácnosti.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzkuVrátane hadice pre okamžité použitie.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo bez problémov nasáva vodu z hĺbky 8 m, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|650
|Prietok max. (l/h)
|< 5000
|Dopravná výška (m)
|max. 40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|372 x 186 x 231
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
- Vrátane súpravy so sacou hadicou
- Vrátane súpravy na zavlažovanie záhrady
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní