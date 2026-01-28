Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden Set
Záhradná súprava BP 6.000 obsahuje saciu súpravu, takže výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou je možné ihneď použiť na polievanie záhrady.
Vďaka vysokému saciemu výkonu a tlakovému výkonu poskytuje záhradná súprava BP 6.000 ideálne podmienky pre pohodlné polievanie záhrady zo sudov na dažďovú vodu alebo vodných nádrží. Záhradná súprava BP 6.000 s 3,5 m vákuovo odolnou špirálovou hadicou s filtrom a spätným ventilom (pripojovací závit G1", priemer 3/4") umožňuje okamžité použitie robustnej a ľahkej pumpy, ktorú možno jednoducho prenášať pomocou ergonomickej rukoväti. Záhradné čerpadlá Kärcher sú výkonné a bezúdržbové a možno ich pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Dajú sa tiež pohodlne zapínať a vypínať pomocou nožného spínača, čím chránia chrbát. Použité materiály sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Možná je aj predĺžená záruka Kärcher na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné čerpadlo rozšíriť o funkciu automatického spustenia/zastavenia.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťKärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínačPohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzkuKompletná hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.
Optimálne nasávanie
- Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
- Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
- Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Prietok max. (l/h)
|< 6000
|Dopravná výška (m)
|max. 45
|Tlak (bar)
|max. 4,5
|Výška nasávania (m)
|8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|1,5
|Napätie (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 204 x 253
Balenie obsahuje
- Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
- Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
- Vrátane súpravy so sacou hadicou
Výbava
- Optimalizované prípojné hrdlo
- Komfortný nožný spínač
- Samostatný plniaci otvor
- Vypúšťací ventil vody
- Ergonomické držadlo
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní