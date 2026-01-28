Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden Set

Záhradná súprava BP 6.000 obsahuje saciu súpravu, takže výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou je možné ihneď použiť na polievanie záhrady.

Vďaka vysokému saciemu výkonu a tlakovému výkonu poskytuje záhradná súprava BP 6.000 ideálne podmienky pre pohodlné polievanie záhrady zo sudov na dažďovú vodu alebo vodných nádrží. Záhradná súprava BP 6.000 s 3,5 m vákuovo odolnou špirálovou hadicou s filtrom a spätným ventilom (pripojovací závit G1", priemer 3/4") umožňuje okamžité použitie robustnej a ľahkej pumpy, ktorú možno jednoducho prenášať pomocou ergonomickej rukoväti. Záhradné čerpadlá Kärcher sú výkonné a bezúdržbové a možno ich pripojiť bez potreby akéhokoľvek náradia. Dajú sa tiež pohodlne zapínať a vypínať pomocou nožného spínača, čím chránia chrbát. Použité materiály sú vysoko kvalitné a zaručujú dlhú životnosť. Možná je aj predĺžená záruka Kärcher na päť rokov. Pomocou elektronického tlakového spínača je možné čerpadlo rozšíriť o funkciu automatického spustenia/zastavenia.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Kärcher navyše ponúka predĺženie záruky na päť rokov.
Komfortný nožný spínač
Pohodlné zapínanie a vypínanie.
Okamžite pripravený na prevádzku
Kompletná hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie.
Optimálne nasávanie
  • Kvalitné čerpadlo okamžite čerpá vodu z hĺbky 8 metrov, napr. z cisterny.
Samostatný plniaci otvor
  • Jednoduché plnenie pred použitím.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Optimalizované prípojky
  • Perfektne zosúladený systém tesnení umožňuje pripojenie čerpadla bez náradia.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Prietok max. (l/h) < 6000
Dopravná výška (m) max. 45
Tlak (bar) max. 4,5
Výška nasávania (m) 8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 1,5
Napätie (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 204 x 253

Balenie obsahuje

  • Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1
  • Obojsmerný pripojovací adaptér pre čerpadlá G 1
  • Vrátane súpravy so sacou hadicou

Výbava

  • Optimalizované prípojné hrdlo
  • Komfortný nožný spínač
  • Samostatný plniaci otvor
  • Vypúšťací ventil vody
  • Ergonomické držadlo
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
