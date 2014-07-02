Univerzálne čistiace prostriedky do vysokotlakových čističov Kärcher
Saponáty do vysokotlakových čističov
Výkonné čistiace prostriedky Kärcher úplne bez námahy odstraňujú olej, mastnotu aj minerálne nečistoty. Sú ideálne na čistenie záhradného nábytku, vozidiel, fasády, betónovej dlažby a ďalších vodoodolných povrchov. Stačí ich naliať podľa návodu do vysokotlakového čističa a pustiť sa do práce.
Autošampóny a penové čističe Kärcher
Autošampóny sú univerzálnym čistiacim prostriedkom, ktorý môžete použiť aj do vysokotlakových čističov na umývanie celého exteriéru vozidla. Autošampón 3 v 1 je vhodný na čistenie karosérie aj autoskiel, je šetrný k životnému prostrediu, ale aj lakovaným a plastovým povrchom.
Čističe autoskiel a interiéru vozidla
Autosklá bývajú znečistené hlavne z vonkajšej strany, kde nám prach, peľ, ale aj zvyšky vody do ostrekovačov či mediálne známy saharský prach znemožňujú bezproblémový výhľad z vozidla. Z vnútornej strany sa okná zvyknú zamastiť a deti na zadných sedadlách ich dokážu obchytať tak, že pripomínajú nepriehľadné fólie. S efektívnym čističom autoskiel ich však niekoľkými jednoduchými ťahmi vrátite do pôvodného stavu. Na ich čistenie môžete použiť aj AKU čističe na okná. Na udržiavanie plastových a ďalších plôch v aute zase vyskúšajte čistič interiéru.
Čističe ráfikov a odstraňovače hmyzu
Čističe ráfikov sú efektívnym pomocníkom na šetrné odstránenie zvyškov asfaltu, hmyzu, ale aj prachu z brzdového obloženia z plechových aj hliníkových diskov kolies. Účinná látka po krátkom čase zmení farbu, čo signalizuje plnú aktiváciu prostriedku a naviazanie nečistôt. Následne stačí kolesá umyť napríklad pomocou vysokotlakového čističa. Odstraňovač hmyzu zase rýchlo a bez poškodenia karosérie odstráni zvyšky hmyzu či vtáčieho trusu z čelného skla, prednej kapoty, krycej masky, svetlometov alebo evidenčného čísla vozidla.