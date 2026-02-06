Čistič terás PCL 6
Pomocou rotačných valcových kief a integrovaného rozvodu vody odstraňuje čistič terás PCL 6 rýchlo, dôkladne a rovnomerne nečistoty z terás.
Elektricky poháňaný PCL 6 je možné použiť na odstránenie odolných nečistôt z drevených krytín mimoriadne jednoducho, rovnomerne, rýchlo a dôkladne. Jednoducho pripojte zariadenie k záhradnej hadici – a môžete začať čistiť. Vďaka kombinácii štyroch rotačných valcových kief a nastaviteľnému prívodu vody je možné nečistoty rýchlo a spoľahlivo navlhčiť a zároveň zachytiť a odstrániť. Terasa je dôkladne vyčistená v krátkom čase iba s použitím minimálneho množstva vody, ktoré je potrebné. Šírka a poloha valcov sú navrhnuté tak, aby bolo možné vyčistiť dve dosky až po okraj v jednom kroku, čo tiež šetrí čas. Vďaka vymeniteľným valcovým kefám sa ľahko čistia nielen drevené a WPC podlahové krytiny, ale aj hladké kamenné dlaždice a dosky s jemnými pórmi, čím sa dosahujú dokonalé výsledky.
Vlastnosti a výhody
Mimoriadne efektívna koncepcia pohonuÚčinný, energeticky úsporný motor na pohon štyroch valcových kefách, ktoré sa otáčajú v opačných smeroch. Neuveriteľne jednoduché a pohodlné použitie na rýchle, dôkladné a rovnomerné čistenie.
Štyri kvalitné rotačné valcové kefy (tie, ktoré sú súčasťou balenia, sú určené na drevené povrchy)Valcové kefy na drevené povrchy sú vhodné na čistenie drevených terasových dosiek a podlahových krytín WPC. Valcové kefy na kamenné povrchy sú k dispozícii ako príslušenstvo na použitie na kamenné dlaždice a dosky s hladkými a jemnými pórmi.
Konektor kefy Quick ConnectVýmena medzi valcovými kefami na drevené povrchy a kefami na kamenné povrchy je rýchla a jednoduchá (nie je súčasťou balenia).
Voda je distribuovaná po čistenom povrchu dvoma rozprašovacími tryskami na kryte kefy
- Navlhčí, odstráni a zachytí nečistoty v jednom kroku. Odstraňuje odolné nečistoty.
Prietok regulovateľný ventilom
- Efektívne čistenie vodou. Množstvo použitej vody sa líši v závislosti od požiadaviek čistiacej úlohy.
Ochrana proti rozstreku
- Okolie je udržiavané v čistote. Špinavá voda sa odvádza do krytu kefy.
- Kryt takmer úplne zakrýva kefy.
- Kryt kefy je určený na čistenie až po okraj.
Nastavenie uhla rukoväte na ľubovoľný stupeň
- Ergonomická pracovná poloha, pretože výšku rukoväte je možné prispôsobiť výške používateľa.
Odkladacia poloha
- Priestorovo úsporná skladovacia poloha na ochranu kief, keď sa zariadenie nepoužíva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|10
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h)
|max. 180
|menovitý príkon (kW)
|0,3
|Otáčky kief (rpm)
|600 - 800
|Pracovná šírka valcových kief (mm)
|300
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|347 x 307 x 1314
Balenie obsahuje
- Valcové kefy na drevené povrchy: 4 Kus(y)
Výbava
- 2 trysky na vodu
- Ventil na reguláciu prietoku vody
- Odstavná hrana na odkladanie stroja
- Ergonomická násada a rúčka
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Zelený lišajník
- Mach
Príslušenstvo
Čistič terás PCL 6 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher