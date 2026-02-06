Čistič terás PCL 6

Pomocou rotačných valcových kief a integrovaného rozvodu vody odstraňuje čistič terás PCL 6 rýchlo, dôkladne a rovnomerne nečistoty z terás.

Elektricky poháňaný PCL 6 je možné použiť na odstránenie odolných nečistôt z drevených krytín mimoriadne jednoducho, rovnomerne, rýchlo a dôkladne. Jednoducho pripojte zariadenie k záhradnej hadici – a môžete začať čistiť. Vďaka kombinácii štyroch rotačných valcových kief a nastaviteľnému prívodu vody je možné nečistoty rýchlo a spoľahlivo navlhčiť a zároveň zachytiť a odstrániť. Terasa je dôkladne vyčistená v krátkom čase iba s použitím minimálneho množstva vody, ktoré je potrebné. Šírka a poloha valcov sú navrhnuté tak, aby bolo možné vyčistiť dve dosky až po okraj v jednom kroku, čo tiež šetrí čas. Vďaka vymeniteľným valcovým kefám sa ľahko čistia nielen drevené a WPC podlahové krytiny, ale aj hladké kamenné dlaždice a dosky s jemnými pórmi, čím sa dosahujú dokonalé výsledky.

Vlastnosti a výhody
Mimoriadne efektívna koncepcia pohonu
Mimoriadne efektívna koncepcia pohonu
Účinný, energeticky úsporný motor na pohon štyroch valcových kefách, ktoré sa otáčajú v opačných smeroch. Neuveriteľne jednoduché a pohodlné použitie na rýchle, dôkladné a rovnomerné čistenie.
Štyri kvalitné rotačné valcové kefy (tie, ktoré sú súčasťou balenia, sú určené na drevené povrchy)
Štyri kvalitné rotačné valcové kefy (tie, ktoré sú súčasťou balenia, sú určené na drevené povrchy)
Valcové kefy na drevené povrchy sú vhodné na čistenie drevených terasových dosiek a podlahových krytín WPC. Valcové kefy na kamenné povrchy sú k dispozícii ako príslušenstvo na použitie na kamenné dlaždice a dosky s hladkými a jemnými pórmi.
Konektor kefy Quick Connect
Konektor kefy Quick Connect
Výmena medzi valcovými kefami na drevené povrchy a kefami na kamenné povrchy je rýchla a jednoduchá (nie je súčasťou balenia).
Voda je distribuovaná po čistenom povrchu dvoma rozprašovacími tryskami na kryte kefy
  • Navlhčí, odstráni a zachytí nečistoty v jednom kroku. Odstraňuje odolné nečistoty.
Prietok regulovateľný ventilom
  • Efektívne čistenie vodou. Množstvo použitej vody sa líši v závislosti od požiadaviek čistiacej úlohy.
Ochrana proti rozstreku
  • Okolie je udržiavané v čistote. Špinavá voda sa odvádza do krytu kefy.
  • Kryt takmer úplne zakrýva kefy.
  • Kryt kefy je určený na čistenie až po okraj.
Nastavenie uhla rukoväte na ľubovoľný stupeň
  • Ergonomická pracovná poloha, pretože výšku rukoväte je možné prispôsobiť výške používateľa.
Odkladacia poloha
  • Priestorovo úsporná skladovacia poloha na ochranu kief, keď sa zariadenie nepoužíva.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 10
Rozsah tlaku Nízky tlak
Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h) max. 180
menovitý príkon (kW) 0,3
Otáčky kief (rpm) 600 - 800
Pracovná šírka valcových kief (mm) 300
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 347 x 307 x 1314

Balenie obsahuje

  • Valcové kefy na drevené povrchy: 4 Kus(y)

Výbava

  • 2 trysky na vodu
  • Ventil na reguláciu prietoku vody
  • Odstavná hrana na odkladanie stroja
  • Ergonomická násada a rúčka

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Zelený lišajník
  • Mach
Príslušenstvo
Čistič terás PCL 6 náhradný diel

