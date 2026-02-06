Čistič tvrdých podláh EWM 2
Čistič tvrdých podláh EWM 2 ľahko odstraňuje škvrny a nečistoty – bez toho, aby ste museli ťahať vedro. Zanecháva povrchy o 20 % čistejšie ako mop.* Výdrž batérie: približne 20 min.
Odstraňovanie škvŕn a špliechancov až po okraj – bez potreby vedra alebo neúnavného drhnutia. Nie je to možné? Je to jednoduché! Elektrický mop EWM 2 s dvoma nádržami to umožňuje – a bežné mopy sú zbytočné. Rotujúce valce sú neustále zmáčané čistou vodou, zatiaľ čo zachytené nečistoty končia v nádrži na špinavú vodu. Technológia Hygienic!Spin eliminuje až 99 % všetkých baktérií**, čím zanecháva podlahy o 20 % čistejšie ako s bežnými mopmi.* Vďaka štíhlemu dizajnu a obratnému otočnému kĺbu sa EWM 2 perfektne zmestí pod nábytok a dá sa tiež priestorovo úsporne skladovať. Doba schnutia podlahy je iba približne dve minúty, vďaka čomu je ideálny na použitie na všetkých typoch tvrdých podláh (napr. dlaždice, parkety, laminát, PVC a vinyl). Výkonná lítium-iónová batéria má výdrž batérie približne 20 minút. To vám umožní s týmto zariadením vyčistiť podlahovú plochu až 60 m².
Vlastnosti a výhody
Odstráni a vysuší rozliate tekutiny.Nahrádza tradičný mop a vedro Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšieSystém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99 %**. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valce Pure!Roll sa dajú prať v práčke pri teplote 60 °C.
Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbomJednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti Jednoduchá preprava a pohodlné používanie vďaka nízkej hmotnosti produktu. Úsporné odkladanie
Vhodný na všetky tvrdé podlahy (napr. naolejované, voskované parkety, laminát, dlaždice, PVC, vinyl)
- Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
- Široká škála čistiacich prostriedkov a prostriedkov na starostlivosť o všetky typy podláh.
Približne 20 minútová prevádzka vďaka silnej lítium-iónovej batérii
- Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
- 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Parkovacia stanica s odkladaním valcov
- Praktické skladovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|120 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 60
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|360
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|140
|Pracovná šírka valcov (mm)
|300
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Napätie batérie (V)
|7,2 - 7,4
|Kapacita batérie (Ah)
|2,5
|Výdrž batérie (min)
|Približne 20
|Čas nabíjania batérie (h)
|4
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|305 x 226 x 1220
* EWM 2 dosahuje až o 20 % lepší čistiaci výkon ako tradičný mop v testovacej kategórii "Stieranie". Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia a čistenia hrán.
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 2 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Parkovacia stanica s odkladaním valcov
- Nabíjačka
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
