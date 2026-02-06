Čistič tvrdých podláh EWM 2

Čistič tvrdých podláh EWM 2 ľahko odstraňuje škvrny a nečistoty – bez toho, aby ste museli ťahať vedro. Zanecháva povrchy o 20 % čistejšie ako mop.* Výdrž batérie: približne 20 min.

Odstraňovanie škvŕn a špliechancov až po okraj – bez potreby vedra alebo neúnavného drhnutia. Nie je to možné? Je to jednoduché! Elektrický mop EWM 2 s dvoma nádržami to umožňuje – a bežné mopy sú zbytočné. Rotujúce valce sú neustále zmáčané čistou vodou, zatiaľ čo zachytené nečistoty končia v nádrži na špinavú vodu. Technológia Hygienic!Spin eliminuje až 99 % všetkých baktérií**, čím zanecháva podlahy o 20 % čistejšie ako s bežnými mopmi.* Vďaka štíhlemu dizajnu a obratnému otočnému kĺbu sa EWM 2 perfektne zmestí pod nábytok a dá sa tiež priestorovo úsporne skladovať. Doba schnutia podlahy je iba približne dve minúty, vďaka čomu je ideálny na použitie na všetkých typoch tvrdých podláh (napr. dlaždice, parkety, laminát, PVC a vinyl). Výkonná lítium-iónová batéria má výdrž batérie približne 20 minút. To vám umožní s týmto zariadením vyčistiť podlahovú plochu až 60 m².

Vlastnosti a výhody
Odstráni a vysuší rozliate tekutiny.
Nahrádza tradičný mop a vedro Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
Systém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99 %**. Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt. Valce Pure!Roll sa dajú prať v práčke pri teplote 60 °C.
Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbom
Jednoduché čistenie aj pod nábytkom vďaka flexibilnej rukoväti a nízkej hmotnosti Jednoduchá preprava a pohodlné používanie vďaka nízkej hmotnosti produktu. Úsporné odkladanie
Vhodný na všetky tvrdé podlahy (napr. naolejované, voskované parkety, laminát, dlaždice, PVC, vinyl)
  • Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti sú podlahy už po cca 2 minútach pochôdzne.
  • Široká škála čistiacich prostriedkov a prostriedkov na starostlivosť o všetky typy podláh.
Približne 20 minútová prevádzka vďaka silnej lítium-iónovej batérii
  • Maximálna voľnosť pohybu pri čistení vďaka nezávislosti od elektrických zásuviek – batériové prevedenie
  • 3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Parkovacia stanica s odkladaním valcov
  • Praktické skladovanie
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 120 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 60
Objem nádrže na čistú vodu (ml) 360
Objem nádrže na špinavú vodu (ml) 140
Pracovná šírka valcov (mm) 300
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Napätie batérie (V) 7,2 - 7,4
Kapacita batérie (Ah) 2,5
Výdrž batérie (min) Približne 20
Čas nabíjania batérie (h) 4
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 305 x 226 x 1220

* EWM 2 dosahuje až o 20 % lepší čistiaci výkon ako tradičný mop v testovacej kategórii "Stieranie". Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia a čistenia hrán.

Balenie obsahuje

  • Univerzálny valec: 2 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Parkovacia stanica s odkladaním valcov
  • Nabíjačka

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič tvrdých podláh EWM 2 náhradný diel

